Ekonomi
Editor
Editor
 Bengü Sarıkuş

Ayçiçeği yağında fiyatlar artabilir: Kuraklık rekolteyi vurdu

Birçok yemekte ve sofrada kullanılan ayçiçeği yağında bu yıl da kriz yaşanması ihtimali var. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, kentte son 2 senedir ciddi bir kuraklık yaşandığını ifade etti. Kuraklık fiyatları etkileyecek mi? İşte detaylar

Yaklaşık 1 milyon 300 bin dekarlık alanda ekimi yapılan ayçiçeği tarlalarında olumsuz iklim koşulları bitkinin gelişimini etkiledi. Yağışların yetersiz olması ve sıcaklık stresi nedeniyle ayçiçeğinde verim ortalamaların altında kaldı.

Ayçiçeği yağında fiyatlar artabilir: Kuraklık rekolteyi vurdu

AYÇİÇEĞİNDE SON 2 YIL KÖTÜ GEÇTİ

Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, kentte son 2 senedir ciddi bir yaşandığını ifade etti. Kentte tarımı en çok yapılan ürünlerin başında gelen ayçiçeğinin kuraklıktan olumsuz etkilendiğini belirten Arabacı, "Buğday üretiminde genel olarak baktığımızda zarar etmedik. Ancak ayçiçeğinde 2024 ve 2025 yılları aynı geçti. Hiç biçilemeyen ayçiçeği tarlaları oldu." dedi.

Arabacı, 2025 ayçiçeği üretim sezonunun geçen yıla benzer şekilde sıkıntılı geçtiğini söyledi. Verimin ortalamanın altında kaldığını aktaran Arabacı, şunları kaydetti:

Ayçiçeği yağında fiyatlar artabilir: Kuraklık rekolteyi vurdu

"Dekarda 20-30 kilogram ayçiçeği biçilen yerlerimiz var. Bazı bölgelerde 80-120 kilogram arasında değişen verim var. Alınan yağışa ve toprak yapısına göre farklılıklar yaşanabiliyor. Ancak Edirne ortalamasına baktığımızda dekarda 70-80 kilogramları pek geçemeyeceğiz gibi görünüyor."

Arabacı, sürdürülebilir üretimin sağlanması için kötü geçen dönemlerde desteklerin artması gerektiğini dile getirdi.

ETİKETLER
#edirne
#kuraklık
#tarım
#iklim değişikliği
#Ayçiçeği
#Verim Kaybı
#Ekonomi
