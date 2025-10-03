Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Bakan Bayraktar duyurdu! Doğal gaz faturalarında yeni dönem: Kademeli tarife geliyor

Hava sıcaklıkları düştü, kış ayları kapıya dayandı. Vatandaşlar kara kara fatura hesabı yaparken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan güzel haber geldi. n Bayraktar, 2026 yılında faturalarda yeni bir uygulamaya gidileceğini açıkladı. Bayraktar, kademeli faturalandırma için 5 bin kilovat saat sınırının değişeceğini söyledi. Yeni uygulamaya göre faturalar şehirlere ve aylara göre belirlenecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bakan Bayraktar duyurdu! Doğal gaz faturalarında yeni dönem: Kademeli tarife geliyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.10.2025
saat ikonu 11:41
|
GÜNCELLEME:
03.10.2025
saat ikonu 11:51

Vatandaşın en çok düşündüğü fatura masraflarıyla ilhgili müjde bakanlıktan geldi. ve Tabii Kaynaklar Bakanı , elektrik ve doğal gaz faturalarıyla ilgili yeni dönemin şifrelerini verdi. Katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulunan Bayraktar, doğal gaz tüketiminde tıpkı elektrikte olduğu gibi tüketim esaslı bir model getirileceğini ifade etti.

ŞEHİRLERE VE AYLARA GÖRE DEĞİŞECEK


Doğal gaz faturalarının kademeli olarak değişeceğini belirten Bayraktar, bu kademenin şehirlere ve aylara göre değişeceğini söyledi.

Bakan Bayraktar duyurdu! Doğal gaz faturalarında yeni dönem: Kademeli tarife geliyor

"YENİ BİR LİMİT BELİRLEMEYİ PLANLIYORUZ"

2024 yılında tüketimi 5 bin kilovat saati aşan aboneleri, 2025 yılında destekten çıkardıklarını belirten Bakan, "Bu yaklaşık 1.2 milyon haneydi, şimdi bu yıl ekim ayının sonuna kadar yeni bir limit belirlemeyi planlıyoruz" dedi.

Bakan Bayraktar duyurdu! Doğal gaz faturalarında yeni dönem: Kademeli tarife geliyor

Bakan Bayraktar, elektrik ve doğal gaza zam yapılıp yapılmayacağı sorusuna verdiği yanıtta, 2026 yılı için beklenen enflasyonun dikkate alacaklarını belirtti.

KADEMELİ TARİFE NEDİR?

2024'te yıllık tüketimi 5 bin kilovatsaat olan tüketiciler devlet sübvansiyonundan yararlanamıyor.

Bakan Bayraktar duyurdu! Doğal gaz faturalarında yeni dönem: Kademeli tarife geliyor

Yeni düzenleme ile belli bir tüketimin üzerinde devlet desteği tümden ortadan kalkıyor ve bu haneler adeta bir sanayi kuruluşu gibi astronomik tarifelerle faturalandırılıyor.

Bakan Bayraktar duyurdu! Doğal gaz faturalarında yeni dönem: Kademeli tarife geliyor

Bu değer, hesaplama kolaylığı nedeniyle tarafından da aylık 240 kWh denk gelecek şekilde günlük 8 kWh olarak kabul görüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Doğal gaz ve elektriğe zam yapılacak mı? Bakan Bayraktar duyurdu: Devlet desteğine düzenleme sinyali
Eylül ayı zam şampiyonu belli oldu
TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı: İşte Eylül ayı enflasyon verileri
ETİKETLER
#Alparslan Bayraktar
#enerji
#epdk
#elektrik faturası
#Doğalgaz Faturası
#Tüketim Esaslı Ücretlendirme
#Kademelİ Tarİfe
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.