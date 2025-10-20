Menü Kapat
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Bakan Bolat açıkladı: Türkiye - Portekiz ticari ilişkilerinde vites büyütülüyor

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, "Türkiye ile Portekiz arasındaki ticaret hacmi geçen yıl yaklaşık 3 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Bu yıl önemli bir yükseliş görüyoruz. 3 buçuk milyar dolar seviyelerini aşacağız. İlk 9 aylık veriler onu gösteriyor. Gelecek yıl da hedefimiz 4 ila 4 buçuk milyar arasında ticaretimizi yükseltmek" dedi.

Bakan Bolat açıkladı: Türkiye - Portekiz ticari ilişkilerinde vites büyütülüyor
Bakanı Prof Dr. Ömer Bolat, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nda () düzenlenen - İş Forumu'na katıldı.



Türkiye-Portekiz ticaret diplomasisinde bir sonraki başarılı adımının yaklaşan JETCO toplantısının olmasını hedeflediklerini söyleyen Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, "Geçen hafta Portekiz'e büyük bir mütehattilik heyeti göndermişti. Çünkü Portekizli dostlarımız ülkede önümüzdeki 10 yıl içinde 75 milyar dolarlık büyük bir altyapı, konut ve telekominikasyon alanında yatırımlar yapacaklarını Türk iş adamlarını hem için hem inşaat alanında beklediklerini ifade etmişlerdi. Heyetin ziyareti çok başarıl oldu. Bu görüşmede de bu konuları ele alacağız. Türkiye-Portekiz ticaret diplomasisinde bir sonraki başarılı adımımızın yaklaşan JETCO toplantımız olmasını hedefliyoruz. Bu toplantıyı 2026 yılının ilk yarısında Portekiz'de, iş dünyası liderlerinin de geniş katılımıyla gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Türkiye ve Portekiz iki dost ülke. Birbirimizi komşu olarak görüyoruz. Akdeniz'in batısında Portekiz, Akdeniz'in en doğusunda Türkiye; birbirlerini Akdeniz'in sıcak iklimiyle dostça davranan ve ortak benzer kültürleri paylaşan iki ülke" dedi.



"3 BUÇUK MİLYAR DOLAR SEVİYELERİNİ AŞACAĞIZ"

Gelecek yıl da hedeflerinin 4- 4 buçuk milyar arasında ticareti yükseltmek olduğunu söyleyen Bakan Bolat, "Türkiye ile Portekiz arasındaki ticaret hacmi geçen yıl yaklaşık 3 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Bu yıl önemli bir yükseliş görüyoruz. 3 buçuk milyar dolar seviyelerini aşacağız. İlk 9 aylık veriler onu gösteriyor. Gelecek yıl da hedefimiz 4 ila 4 buçuk milyar arasında ticaretimizi yükseltmek. Bunun yanında iki ülke arasında özellikle Portekiz'in güçlü bağlarının olduğu Latin Amerika'da ve Portekizce konuşan Afrika ülkeleri Angola, Mozambik ve Gine gibi ülkelerde de birlikle iş birliği imkanlarımızın olduğunu düşünüyorum. Benzer bir şekilde de Türkiye olarak bizim de güçlü bağlarımız olan Balkanlar, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya ülkelerinde de Türk ve Portekiz iş insanları arasında ortaklıklar ve iş birlikleri için büyük bir fırsat var. Türkiye'de yaklaşık 270 milyon dolarlık Portekiz yatırımları bulunmakta. 80'e yakın işletme çeşitli sektörlerde iş yapıyorlar. Benzer şekilde Türkiye'nin de önemli markaları, önemli firmaları yaklaşık 1 buçuk milyar euroluk yatırımlarla Portekiz'de hem üretim hem ticaret yapmaktalar ve Portekizli tüketicilerin ihtiyaçlarını gidermektedirler" diye konuştu.

