Bakan Işıkhan duyurdu: 1,5 milyondan fazla kişiye iş imkanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR'un yılın ilk dokuz ayında istihdam gelişimi için gerçekleştirdiği çalışmaları duyurdu. işverenlerin ihtiyaçları doğrultusunda yaklaşık 2 milyon açık iş tespit edilirken, Bakan Işıkhan bu adımların Orta Vadeli Program hedeflerine katkı sağlayacağını vurguladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işgücü piyasasında güçlenmeye paralel olarak istihdam kapasitesinin arttığını söyledi. Bakan Işıkhan sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda İŞKUR aracılığıyla Ocak-Eylül döneminde 1 milyon 166 bin 562 kişi işe yerleştirildiği bilgisini paylaştı.

Işıkhan, bu çalışmaların Orta Vadeli Program'da yer alan ekonomi ve istihdam hedeflerine ulaşma yolunda önemli bir adım olduğunu bildirdi.

https://x.com/isikhanvedat/status/1975803365381546228