Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Bakan Işıkhan Sakarya'da: "Sahadayız, milletimizle yan yanayız"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerine yürürken bizler için dinlenmek yok. Hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Sahadayız, milletimizle yan yanayız" ifadelerini kullandı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.09.2025
saat ikonu 16:39
|
GÜNCELLEME:
06.09.2025
saat ikonu 16:39

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı "" programı çerçevesinde bir dizi ziyaret için ’ya geldi. Bu çerçevede Bakan Işıkhan, Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Işıkhan, Sakarya’nın dört bir yanında vizyonuyla hazırlanan, şehrin geleceğinde rol oynayacak projeleri Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’dan dinledi.

"ÜRETİM VE İSTİHDAMA MAKSİMUM DESTEĞİ SUNMAK İÇİN "

Başkan Yusuf Alemdar, Sakarya’da yaşayan her bir bireye daha güzel bir şehir bırakmak için gayretle çalıştıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen Türkiye Buluşmaları organizasyonu vesilesiyle şehrimize hoş geldiniz. Sakarya’mız, 16 ilçesiyle sanayinin, tarımın ve turizmin merkezi olarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam ediyor. Cumhur İttifakı çatısı altında çalışmalarımızı sürdürüyor, şehrimizin tüm paydaşlarıyla en iyi hizmeti sunmak için yol yürüyoruz. Sakarya’mızda attığımız adımlar, yürüttüğümüz her bir çalışma sizlerin de desteğiyle güç bulacaktır. Yürüttüğümüz projelerde, çözüm için bizlere sunduğunuz desteklerle motivasyon kaynağı oldunuz. Amacımız, Cumhurbaşkanımıza yol arkadaşlığı yaparak omzundaki yükleri paylaşmaktır. Şehrimizde yaşayan her bir bireye daha güzel bir gelecek miras bırakmak, üretime ve istihdama maksimum desteği sunmak için gayretle çalışıyoruz. Biz inanıyoruz ki bu vizyonla Türkiye güçlü lideri ve çalışma kadrolarıyla, uluslararası alanda pozisyonunu güçlendirecektir" dedi.

"BİZE BU YOLDA YORULMAK YOK"

Türkiye Yüzyılı hedefleri için büyük bir gayretle çalıştıklarını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise, "Cumhurbaşkanımızın azmini gördüğümüzde bize yorulmak yok. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerine yürürken bizler için dinlenmek yok, hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye Buluşmaları vesilesiyle tüm şehirlerimizde vatandaşlarımızla çok güzel etkileşimler kuruyoruz, sahadayız ve milletimizle yan yanayız. Bir bakan olarak belediyelerimize bugüne kadar her zaman destek olduk, bundan sonra da destek olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Başkan Alemdar, Bakan Işıkhan’a ziyaret için teşekkür ederek çalışmalara ilişkin kısa bir sunum yaptı.

ETİKETLER
#vedat ışıkhan
#türkiye yüzyılı
#sakarya
#sanayi
#türkiye buluşmaları
#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
#Yusuf Alemdar
#Ekonomi
