TGRT Haber
Benim Sayfam
26°
Ekonomi
Editor
Editor
 Bengü Sarıkuş

Bakan Işıkhan'dan OVP değerlendirmesi: 2028 yılında işsizlik hedefi yüzde 7,8

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye'nin gelecek üç yılında kalkınma hedeflerini, ekonomi alanında politika ve reformlarını içeren yeni Orta Vadeli Program'a (OVP) ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Işıkhan'dan OVP değerlendirmesi: 2028 yılında işsizlik hedefi yüzde 7,8
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.09.2025
15:25
|
GÜNCELLEME:
08.09.2025
15:25

Çalışma ve Bakanı Vedat Işıkhan, OVP'nin, 'nin ve küresel alanda yaşanan gelişmelerin ışığında, ekonomik ve sosyal alanlarda ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla hazırlandığını hatırlatarak, "Etkin bir koordinasyon içerisinde uyguladığımız programımız ile enflasyonu düşürecek, fiyat istikrarını sağlayacak, ve büyüme oranlarında daha yüksek seviyelere ulaşacağız. Bakanlığımızın çalışma alanlarını ilgilendiren başlıca konular olan; Ulusal İstihdam Strateji'sinde ele aldığımız işgücü piyasasının daha etkin hale getirilmesi, nitelikli işgücünün yetiştirilmesi, istihdam kapasitesinin artırılması, işsizlikle etkin mücadele ve sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.

Bakan Işıkhan'dan OVP değerlendirmesi: 2028 yılında işsizlik hedefi yüzde 7,8

İŞSİZLİK 2028 YILINDA YÜZDE 7,8 BEKLENİYOR

Küresel gelişmelere ve yaşanan değişimlere uygun olarak sürekli dönüşen işgücü piyasasının ihtiyaçlarını da gözeteceklerini kaydeden Işıkhan, şu ifadelere yer verdi:

Bakan Işıkhan'dan OVP değerlendirmesi: 2028 yılında işsizlik hedefi yüzde 7,8

"Önümüzdeki dönemde yeni nesil çalışma modelleri, sektörlerin ihtiyaçları ve beceri uyumlaştırmaya daha fazla odaklanarak, bütüncül politikalar hayata geçireceğiz. Bu süreçte istihdamın yıllık ortalama 842 bin kişi artmasını, OVP beklentilerine göre olumlu seyreden oranının gerilemeyi sürdürerek 2028 yılında yüzde 7,8 olarak gerçekleşmesini tahmin ediyoruz. Bu alanda başarımızı artırmak için; kadınların, gençlerin ve engelli vatandaşlarımızın işgücüne katılımını daha da kolaylaştıran adımlar atacağız. İlgili kurumlarımızın desteğiyle özellikle savunma sanayii gibi stratejik alanlarda mesleki ve teknik eğitimi destekleyeceğiz."

Işıkhan, yeşil ve dijital dönüşümün işgücü piyasalarına olan etkilerine yönelik uygulamalar hayata geçireceklerini de ifade ederek, işsizlikle mücadele ve istihdamı artırmaya ek olarak potansiyel işgücüne yönelik uygulamaları da artıracaklarını ifade etti.

Bakan Işıkhan'dan OVP değerlendirmesi: 2028 yılında işsizlik hedefi yüzde 7,8

Yeniden beceri kazandırmak amacıyla aktif işgücü programları düzenleyeceklerini de kaydeden Işıkhan, kalıcı istihdama geçişi destekleyeceklerinin altını çizdi.

Bakan Işıkhan'dan OVP değerlendirmesi: 2028 yılında işsizlik hedefi yüzde 7,8

KAYIT DIŞI İLE MÜCADELE

Işıkhan, sosyal güvenlik uygulamalarına ilişkin de çalışmalar yapacaklarını belirterek, "Sosyal güvenlik sisteminin uzun vadeli mali sürdürülebilirliğini güçlendirecek, değişen işgücü piyasa koşullarına uyumunu artırmaya yönelik çalışmalar yapacağız. Sosyal güvenlik sisteminin geliştirilmesi için kayıt dışı ile mücadele edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı hedeflerimizi şekillendirmeye devam edeceğiz. Elbette tüm bu çalışmalarımızı sosyal paydaşlarımızla diyalog ve uzlaşı içerisinde yürüteceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

