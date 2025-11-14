Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Bakan Kurum 'sosyal konut projemiz büyük teveccüh gördü' diyerek açıkladı: TOKİ'de rekor başvuru!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gündeme ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Kurum, 500 bin sosyal konut projesinin vatandaşlardan büyük bir ilgi gördüğünü belirterek, 5. günde yaklaşık 3 milyon (2 milyon 879 bin geçerli) başvuru yapıldığını açıkladı. İlk teslimlerin deprem bölgesine yapılacağını ve deprem bölgesi için tahmini teslimat yılının 2026 olacağını bildirdi. İşte tüm detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.11.2025
saat ikonu 21:49
|
GÜNCELLEME:
14.11.2025
saat ikonu 22:36

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaptığı açıklamalarda, 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen yapım çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini ve Türkiye'nin en büyük şantiyelerinden birinin bölgesinde kurulduğunu vurguladı.

Bakan Kurum 'sosyal konut projemiz büyük teveccüh gördü' diyerek açıkladı: TOKİ'de rekor başvuru!

A Haber canlı yayınında konuşan Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Gürcistan'da vefat eden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 6 Şubat depremlerinden 14 milyon vatandaşımız etkilendi. Çok zor bir süreçti. O gün hep birlikte asrın felaketinde asrın dayanışmasını gerçekleştireceğimizi söyledik. Büyük bir kenetlenme yaptık. Yarın 350 bininci konutu teslim edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yarın hak sahiplerine anahtar teslimi yapılacak ve böylece teslimat oranı yüzde 80'e ulaşacak. Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşuyla yürütülen çalışmalar sayesinde depremzedelerin mutluluğu için aralıksız çaba gösterildi. Yarın, bu emeğin karşılığı olarak anahtarlar sahiplerine ulaştırılmış olacak.

500 BİN SOSYAL KONUT!

500 bin sosyal konut projesi büyük teveccüh gördü. (5. günde) 2 milyon 879 bin geçerli başvuru yani yaklaşık 3 milyon başvuru oldu. İlk teslimlerimizi deprem bölgesine yapacağız Tahmini deprem bölgesi için 2026'da teslim yaparız.

Bakan Kurum 'sosyal konut projemiz büyük teveccüh gördü' diyerek açıkladı: TOKİ'de rekor başvuru!

KİRALIK KONUT MÜJDESİ

'da 100 bin konut inşa ediyoruz. Buna ek olarak 15 bin kiralık konutu da şehre kazandıracağız. İstanbul'da geri dönüşüm kapsamında 924 bin konutu teslim ettik. İstanbul'da 2 milyon 300 bin konutun dönüşümü gerçekleştiriliyor.

"MİLLET BAHÇELERİNİN ALTINA DA SIĞINAK YAPACAĞIZ"

Sığınaklarla ilgili süreç herhangi bir endişe ya da gerilimle alakalı değil. Sığınak yönetmeliğimiz oldukça eskiydi. Çalışma başlattık, ilgili tüm kurum ve uzmanlarla yönetmeliği yeniledik. On daire fazlası binalarda sığınak zorunluluğu var. İletişim kapsamına kadar tüm detayları ele aldık. AVM, okul, hastane ve tüm kamu binalarında sığınak yağmayı, millet bahçelerinin altına sığınak yapmayı öngören bir yönetmeliği yayımladık..

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Zeytin üreticilerine kanser uyarısı: Uzmanlar tek tek anlattı!
ETİKETLER
#istanbul
#deprem
#konut
#çevre bakanlığı
#Sığınaklar
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.