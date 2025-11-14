Bakan Kurum 'sosyal konut projemiz büyük teveccüh gördü' diyerek açıkladı: TOKİ'de rekor başvuru!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaptığı açıklamalarda, 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen konut yapım çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini ve Türkiye'nin en büyük şantiyelerinden birinin deprem bölgesinde kurulduğunu vurguladı.

A Haber canlı yayınında konuşan Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Gürcistan'da vefat eden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 6 Şubat depremlerinden 14 milyon vatandaşımız etkilendi. Çok zor bir süreçti. O gün hep birlikte asrın felaketinde asrın dayanışmasını gerçekleştireceğimizi söyledik. Büyük bir kenetlenme yaptık. Yarın 350 bininci konutu teslim edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yarın hak sahiplerine anahtar teslimi yapılacak ve böylece teslimat oranı yüzde 80'e ulaşacak. Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşuyla yürütülen çalışmalar sayesinde depremzedelerin mutluluğu için aralıksız çaba gösterildi. Yarın, bu emeğin karşılığı olarak anahtarlar sahiplerine ulaştırılmış olacak.

500 BİN SOSYAL KONUT!

500 bin sosyal konut projesi büyük teveccüh gördü. (5. günde) 2 milyon 879 bin geçerli başvuru yani yaklaşık 3 milyon başvuru oldu. İlk teslimlerimizi deprem bölgesine yapacağız Tahmini deprem bölgesi için 2026'da teslim yaparız.

KİRALIK KONUT MÜJDESİ

İstanbul'da 100 bin konut inşa ediyoruz. Buna ek olarak 15 bin kiralık konutu da şehre kazandıracağız. İstanbul'da geri dönüşüm kapsamında 924 bin konutu teslim ettik. İstanbul'da 2 milyon 300 bin konutun dönüşümü gerçekleştiriliyor.

"MİLLET BAHÇELERİNİN ALTINA DA SIĞINAK YAPACAĞIZ"

Sığınaklarla ilgili süreç herhangi bir endişe ya da gerilimle alakalı değil. Sığınak yönetmeliğimiz oldukça eskiydi. Çalışma başlattık, ilgili tüm kurum ve uzmanlarla yönetmeliği yeniledik. On daire fazlası binalarda sığınak zorunluluğu var. İletişim kapsamına kadar tüm detayları ele aldık. AVM, okul, hastane ve tüm kamu binalarında sığınak yağmayı, millet bahçelerinin altına sığınak yapmayı öngören bir yönetmeliği yayımladık..