Bakan Murat Kurum'dan gençlere ve 3 çocuklu ailelere müjde

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal konut yapımıyla ilgili son gelişmeleri duyurdu. Kiralardaki düşüşün sürdüğünü söyleyen Kurum, cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini hazırlayacaklarını açıkladı. Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

KONUT ARZIYLA BİRLİKTE KİRALAR DÜŞÜYOR



-TOKİ ile 280 bin sosyal konut projesi yürütülüyor. 800 bin yeni konut arzı yaratacağız. Konut arzı ile birlikte deprem bölgesinde görüyoruz ki kiralar düşüyor.

GENÇLERE VE 3 ÇOCUKLU AİLELERE MÜJDE



-Yeni bir sosyal konut projesi başlatacağız. Gençlerimizi hedef alacağız. Yüzde 20 gençlere kontenjan ayıracağız. Detaylara çalışıyoruz. 3 çocuk ve üzerindeki ailelere de yeni kontenjan ayıracağız. Evlenmemiş gençlerimiz de başvurabilecekler.

TOKİ'DEN KONUT ALANLARA İNDİRİM MÜJDESİ

-TOKİ’den konut almış yaklaşık 168 bin konutu ilgilendiren neredeyse 1 milyon vatandaşımızı ilgilendiren müjdeyi paylaşmış olalım. 168 bin konuta ilişkin borcunu ödeyen vatandaşlarımıza yüzde 25 indirim yapıyoruz. Zaten uygun alan vatandaşlarımız yüzde 25 indirime sahip olmuş olacak.

81 İLE SIĞINAK İNŞASI KARARI



-Vatandaşlarımızın tedirgin olmasına gerek yok. Halihazırda bir yönetmelik var, yeni bir yönetmelik yayınlayacağız. Eskisinde olmayan ama sığınak yapma zorunluluğu olan birimler olacak. Dünya örnekleri incelendi, sığınak yönetmeliği değişecek.

Biz TOKİ ile belirlediğimiz alanlarda 81 ilde sığınaklarımız yapılacak. Dolayısıyla yönetmeliği güncelleyeceğiz, yakında yayınlayacağız.