Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Bakan Şimşek'ten ABD'de 'kriz' açıklaması! "Yapılacak çok iş var... Boşa harcanmamalı"

Türkiye'nin küresel ekonomiyle entegrasyonunu güçlendirmeyi hedefleyen Bakan Mehmet Şimşek, ABD’de katıldığı etkinlikte, “Hiçbir kriz boşa harcanmamalı” diyerek yapısal reform ve yeşil dönüşüm mesajı verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bakan Şimşek'ten ABD'de 'kriz' açıklaması!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.04.2025
saat ikonu 06:42
|
GÜNCELLEME:
23.04.2025
saat ikonu 06:45

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD’de düzenlenen G20, IMF ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında Türkiye ekonomisine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Atlantic Council etkinliğinde konuşan Şimşek, uygulanan ekonomik programın istikrarı hedeflediğini belirterek, “Program yolunda gidiyor” dedi. Dünya genelinde yaşanan krizler hakkında da dikkat çeken ifadeler kullandı.

Bakan Şimşek'ten ABD'de 'kriz' açıklaması! "Yapılacak çok iş var... Boşa harcanmamalı"

ENFLASYON MESAJI

Türkiye'nin makroekonomik istikrar ve reform sürecini anlatan Şimşek, temel amaçlarının fiyat istikrarı olduğunu vurguladı. “Enflasyonun Merkez Bankasının hedef bandı içinde kalması muhtemel” ifadesini kullanan Şimşek, petrol fiyatlarındaki düşüş ve finansal koşulların bu sürece destek verebileceğini söyledi.

"HARCAMA DİSİPLİNİ SÜRECEK"

Büyüme tarafında aşağı yönlü risklere dikkat çeken Şimşek, cari açığın hedefin altında kalabileceğini belirtti. 2024’ün mali disiplin açısından kritik bir yıl olduğunu kaydeden Bakan, “Harcama disiplini sürdürülecek” dedi.

Yapısal reformlara da değinen Şimşek, yeşil dönüşüm, dijital altyapı ve yapay zekaya hazırlığın öncelikli alanlar olduğunu belirtti. “Her zamanki gibi yapılacak çok iş var; hiçbir kriz boşa harcanmamalı” sözleriyle sürece yaklaşımını özetledi.

Bakan Şimşek'ten ABD'de 'kriz' açıklaması! "Yapılacak çok iş var... Boşa harcanmamalı"

HİÇ KİMSE İÇİN İYİ OLMAZ

Küresel ticaretteki gelişmelerin Türkiye için hem risk hem fırsat barındırdığını ifade eden Şimşek, “Küresel ticaretin parçalanması biz dahil kimse için iyi olmaz.” diyerek belirsizliklere dikkat çekti.

Türkiye’nin güçlü üretim kapasitesine vurgu yapan Şimşek, ülkenin Batı ile ilişkiler bağlamında öne çıktığını belirterek, “Türkiye, Batı’dan yatırım ve sipariş çekmek açısından stratejik bir konuma geliyor” dedi.

Ayrıca Asyalı firmaların Türkiye'yi üretim ya da lojistik üssü olarak değerlendirme eğiliminde olduğunu söyledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kriptoda kara para alarmı! Mehmet Şimşek açıkladı: Kuralsız oyun bitti

TÜRKİYE HÂLÂ CAZİP

Altyapı yatırımlarına ve yapay zeka hazırlıklarına da değinen Bakan, “Uzun vadeli bir perspektiften bakacak olursak... Türkiye'nin hala cazip bir ülke olduğunu söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin 54 ülkeyle yaptığı serbest ticaret anlaşmalarının da bu cazibeyi artırdığını belirtti.

Bakan Şimşek'ten ABD'de 'kriz' açıklaması! "Yapılacak çok iş var... Boşa harcanmamalı"
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hazine ve Maliye Bakanlığı bono ve devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek

35 MİLYAR DOLARLIK İŞ BİRLİĞİ

Dünya Bankası’nın Türkiye’ye olan finansman taahhüdünü 3 yılda 17 milyar dolardan 35 milyar dolara çıkardığını hatırlatan Şimşek, ilişkilerin yalnızca finansman değil, teknik bilgi paylaşımı açısından da değerli olduğunu söyledi. “Dünya Bankası ile çok iyi ilişkilerimiz olduğunu söyleyebilirim” dedi.

Ayrıca AB’nin önümüzdeki dört yıl içinde yapmayı planladığı 800 milyar avroluk savunma harcamasına değinen Bakan Şimşek, Türkiye'nin bu ihtiyacı karşılayabilecek kapasiteye sahip ülkeler arasında yer aldığını ifade etti.

Sıkça Sorulan Sorular

G20'DE HANGİ ÜLKELER VAR?
G20 ülkelerini Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Türkiye, Afrika Birliği ve Avrupa Birliği Komisyonu oluşturuyor.
ETİKETLER
#mehmet şimşek
#hazine ve maliye bakanı
#hazinelermalibakan
#hazne ve maliye bakanı
#ekonomik kriz
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.