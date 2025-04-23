Bakan Şimşek'ten ABD'de 'kriz' açıklaması!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD’de düzenlenen G20, IMF ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında Türkiye ekonomisine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Atlantic Council etkinliğinde konuşan Şimşek, uygulanan ekonomik programın istikrarı hedeflediğini belirterek, “Program yolunda gidiyor” dedi. Dünya genelinde yaşanan krizler hakkında da dikkat çeken ifadeler kullandı.

ENFLASYON MESAJI

Türkiye'nin makroekonomik istikrar ve reform sürecini anlatan Şimşek, temel amaçlarının fiyat istikrarı olduğunu vurguladı. “Enflasyonun Merkez Bankasının hedef bandı içinde kalması muhtemel” ifadesini kullanan Şimşek, petrol fiyatlarındaki düşüş ve finansal koşulların bu sürece destek verebileceğini söyledi.

"HARCAMA DİSİPLİNİ SÜRECEK"

Büyüme tarafında aşağı yönlü risklere dikkat çeken Şimşek, cari açığın hedefin altında kalabileceğini belirtti. 2024’ün mali disiplin açısından kritik bir yıl olduğunu kaydeden Bakan, “Harcama disiplini sürdürülecek” dedi.

Yapısal reformlara da değinen Şimşek, yeşil dönüşüm, dijital altyapı ve yapay zekaya hazırlığın öncelikli alanlar olduğunu belirtti. “Her zamanki gibi yapılacak çok iş var; hiçbir kriz boşa harcanmamalı” sözleriyle sürece yaklaşımını özetledi.

“HİÇ KİMSE İÇİN İYİ OLMAZ”

Küresel ticaretteki gelişmelerin Türkiye için hem risk hem fırsat barındırdığını ifade eden Şimşek, “Küresel ticaretin parçalanması biz dahil kimse için iyi olmaz.” diyerek belirsizliklere dikkat çekti.

Türkiye’nin güçlü üretim kapasitesine vurgu yapan Şimşek, ülkenin Batı ile ilişkiler bağlamında öne çıktığını belirterek, “Türkiye, Batı’dan yatırım ve sipariş çekmek açısından stratejik bir konuma geliyor” dedi.

Ayrıca Asyalı firmaların Türkiye'yi üretim ya da lojistik üssü olarak değerlendirme eğiliminde olduğunu söyledi.

“TÜRKİYE HÂLÂ CAZİP”

Altyapı yatırımlarına ve yapay zeka hazırlıklarına da değinen Bakan, “Uzun vadeli bir perspektiften bakacak olursak... Türkiye'nin hala cazip bir ülke olduğunu söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin 54 ülkeyle yaptığı serbest ticaret anlaşmalarının da bu cazibeyi artırdığını belirtti.

35 MİLYAR DOLARLIK İŞ BİRLİĞİ

Dünya Bankası’nın Türkiye’ye olan finansman taahhüdünü 3 yılda 17 milyar dolardan 35 milyar dolara çıkardığını hatırlatan Şimşek, ilişkilerin yalnızca finansman değil, teknik bilgi paylaşımı açısından da değerli olduğunu söyledi. “Dünya Bankası ile çok iyi ilişkilerimiz olduğunu söyleyebilirim” dedi.

Ayrıca AB’nin önümüzdeki dört yıl içinde yapmayı planladığı 800 milyar avroluk savunma harcamasına değinen Bakan Şimşek, Türkiye'nin bu ihtiyacı karşılayabilecek kapasiteye sahip ülkeler arasında yer aldığını ifade etti.