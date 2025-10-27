Bakır fiyatları aldı başını gidiyor

ABD ile Çin arasında ticaret anlaşmasına dair artan iyimserlik, bakır fiyatlarını 16 ayın en yüksek seviyesine taşıdı. Küresel piyasalarda metal fiyatları da bu gelişmeyle birlikte yukarı yönlü bir ivme kazandı.

ŞANGHAY VE LONDRA BORSALARINDA HIZLI YÜKSELİŞ

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda bakır kontratları yüzde 1,73 artışla ton başına 88.370 yuan seviyesine çıktı. Londra Metal Borsası’nda (LME) üç aylık bakır ise yüzde 0,59 yükselerek ton başına 11.027 dolara ulaştı. Seans içinde fiyatın 11.094 dolara kadar çıktığı görüldü.

TİCARET İYİMSERLİĞİ PİYASALARI BESLEDİ

ASEAN Zirvesi sırasında ABD ile Çin’in bir ticaret anlaşması çerçevesinde uzlaştığı ve ABD’nin Çin mallarına yönelik tarifeleri askıya aldığı bildirildi. ABD Hazine Bakanı, Çin’in nadir toprak elementlerine yönelik ihracat kontrollerini ertelemesini ve ABD’den soya fasulyesi alımlarının yeniden başlamasını beklediklerini açıkladı.

Bu açıklamalar, piyasada risk iştahını artırarak metallerde genel bir toparlanma başlattı.

DİĞER METALLERDE DE HAREKETLİLİK

Bakırdaki yükseliş, diğer baz metallerin fiyatlarını da yukarı çekti. Şanghay’da alüminyum yüzde 0,61, çinko ve nikel yüzde 0,34, kalay yüzde 1,15 artarken kurşun yatay seyretti. Londra’da ise alüminyum yüzde 0,49, çinko yüzde 0,21, kalay yüzde 0,55 yükseldi; nikel yüzde 0,40 gerilerken kurşun yine değişmedi.