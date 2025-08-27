Balıkçılar yeni sezona hazır! Hamside rekor bekleniyor

Geçen av sezonunda ağlara önce palamut takılmış ardından da hamsi bereketi yaşanmıştı.

Şimdi ise denizlerde av yasağının sona ereceği 1 Eylül'de "Vira bismillah" diyecek Ordu, Trabzon, Giresun ve Rize'deki balıkçılar, tekne ve ağlarını onararak yeni sezon için geri sayıma başladı.

Ordu'nun Fatsa ilçesindeki Yalıköy Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Mollaoğlu da tam balıkçıların adına yeni sezonda hamsi avı rekor kıracağını belirtti.

YENİ SEZONDA HAMSİ BEKLENİYOR

Denizlerde av yasağının kalkacağı 1 Eylül öncesi tekne ve ağlarını onararak hazırlıklarını tamamlayan Karadenizli balıkçılar, yeni sezonda hamsi bereketi bekliyor.

Av yasağının başlamasıyla balıkçıların aradan geçen süreyi tekne ve ağ bakımıyla geçirdiğini belirten Mollaoğlu, tüm hazırlıkların tamamlandığını ifade etti.

1 EYLÜL'DE VİRA BİSMİLLAH DİYECEKLER

Mollaoğlu, 1 Eylül itibarıyla binlerce balıkçının "Vira bismillah" diyerek mavi sulara açılacağını anlatarak, "Rızkımızı önce Karadeniz'de, daha sonra ise diğer bölgelerde aramaya başlayacağız. Çok heyecanlıyız. Tüm balıkçılarımıza şimdiden 'rastgele' diyoruz. Bol avcılık temenni ediyorum." dedi.

Sezonun bu yıl da palamut avıyla başlayacağına işaret eden Mollaoğlu, son 50 yılın en bol palamut avının geçen yıl gerçekleştiğini kaydetti.

Mollaoğlu, yeni sezonda hamsi bolluğu beklediklerini dile getirerek, "Karadeniz'in en lezzetli balıkları arasında hamsi geliyor. Geçen sezon palamuttan dolayı hamsi avı düşük kalmıştı. Yeni sezonda hamsi avı rekor kıracak. Bütün emareler hamsinin bol miktarda olacağını gösteriyor." diye konuştu.

HEYECANLA SEZONU BEKLİYOR

Balıkçı Kerem Varan da heyecanla sezonu beklediklerini ifade ederek, "1 Eylül'de denize ilk ağlarımızı bırakacağız. Görünen o ki palamudun zayıf, hamsinin bol olduğu bir sezon geçireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.