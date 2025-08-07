Menü Kapat
Ekonomi
Balon balığı avlayana para desteği! Ödemeler arttırıldı: İşte adet fiyatı

Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ'de değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi avcılık yapanlara ödenecek ücretler yeniden belirlendi. Artık balon balığı getirenlere adet başı 35 TL ödenecek.

Balon balığı avlayana para desteği! Ödemeler arttırıldı: İşte adet fiyatı
Türkiye'nin denizlerinde istilacı tür olarak kabul edilen balon balıklarına ilişkin faaliyetine balık başına ödenen ücretlerde değişiklik yapıldı.

Resmi olarak avcılık yapan balıkçı teknesi bulunanlara ödenen ücretler yeniden belirlendi.

Karara göre geçerli ruhsat tezkeresine sahip balıkçı gemisiyle su ürünleri avcılık faaliyet yapan balıkçılara doğrudan destekleme ödemesi yapılacak.

Balon balığı avlayana para desteği! Ödemeler arttırıldı: İşte adet fiyatı

ÖDENECEK DESTEKLEME MİKTARLARI ARTTIRILDI

Lagocephalus sceleratus türünün 100 bin adede kadar (100 bin adet dâhil) her bir adedi başına 35 Türk Lirası destekleme ödemesi, Lagocephalus spadiceus, Lagocephalus suezensis, Lagocephalus guentheri, Tylerius spinosissimus, Lagocephalus lagocephalus, Sphoeroides pachygaster, Torquigener flavimaculosus türlerinin 200 bin adede kadar (200 bin adet dâhil) her bir adedi başına 10 Türk Lirası destekleme ödemesi yapılacak.

Balon balığı avlayana para desteği! Ödemeler arttırıldı: İşte adet fiyatı

ARALIK AYININ SON GÜNÜNE KADAR DEVAM EDECEK

alımı, her destekleme yılının Aralık ayına ait son iş günü mesai bitimine kadar yapılacak. Ancak daha öncesinde Lagocephalus sceleratus balon balığı türü için 100 bin adede kadar (100 bin adet dâhil) ve Lagocephalus spadiceus, Lagocephalus suezensis, Lagocephalus guentheri, Tylerius spinosissimus, Lagocephalus lagocephalus, Sphoeroides pachygaster, Torquigener flavimaculosus balon balığı türleri için 200 bin adede kadar (200 bin adet dâhil) ulaşıldığında alımlar durdurulacak ve bu durum ilan edilecek.

Balon balığı avlayana para desteği! Ödemeler arttırıldı: İşte adet fiyatı
