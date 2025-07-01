Binalarda yeni dönem resmen başladı: 1 Temmuz itibarıyla zorunlu oldu

30 Haziran itibarıyla yürürlüğe giren yeni yönetmelikle birlikte, ruhsat alacak tüm yapılarda enerji tasarrufu sağlayan kriterler zorunlu hale geldi. Isıtma ve soğutma ihtiyaçlarına göre optimize edilecek yeni yapılar, çevre dostu kentleşmede dönüm noktası olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelik uyarınca, bugünden itibaren ruhsat alacak tüm yapılarda güncellenmiş enerji performansı kriterleri geçerli olacak.

Enerji verimliliğini artırma hedefi doğrultusunda Binalarda Enerji Performansı Ulusal Hesaplama Yöntemi köklü biçimde yenilendi. Yeni metodoloji ile mevcut hesaplama sistemi tamamen değiştirilerek binalarda enerji verimliliğinin en az yüzde 40 oranında artırılması amaçlanıyor. Bu kapsamda Türkiye’nin hem enerji ithalatını azaltması hem de sera gazı salımını düşürerek iklim değişikliğiyle mücadelesine önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.

9 KAT DAHA FAZLA METEOROLOJİK VERİYLE DAHA HASSAS HESAPLAMA

Yeni sistemle birlikte meteorolojik verilerde kapsam büyük ölçüde genişletildi. Daha önce yalnızca 84 istasyondan alınan veriler artık 730 noktadan toplanacak. Böylece farklı iklim bölgeleri için daha isabetli enerji analizleri yapılabilecek ve yerel iklim koşullarına uygun bina çözümleri geliştirilebilecek. Ayrıca, rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji sistemleri de artık doğrudan enerji kimlik belgesi hesaplamalarına entegre edilecek.

ISI YALITIM KALINLIKLARINDA ARTIŞ

Yeni düzenlemeyle TS 825 standardında yer alan ısı yalıtım kalınlıkları da artırıldı. Türkiye genelinde tüm bölgelerde geçerli olacak şekilde yapılan değişiklikle birlikte, İstanbul gibi ılıman bölgelerde bile yalıtım kalınlığı 5-6 cm'den 8-9 cm’ye çıkarıldı. Bu adım, yalnızca kış aylarında ısıtma değil, yaz aylarında soğutma ihtiyacına da cevap verecek konforlu yapılar oluşturmayı amaçlıyor.

AVRUPA STANDARTLARIYLA UYUMLU ENERJİ SINIFLANDIRMASI

Yeni inşa edilecek binalar artık Avrupa Birliği’nin enerji verimliliği kriterleriyle tam uyumlu hale getirilecek. Bu sayede yılda yaklaşık 3 bin gigavatsaat enerji tasarrufu sağlanması ve 610 bin tonluk karbon salımının önüne geçilmesi hedefleniyor. Böylece hem çevre dostu hem de enerji maliyetleri düşük yüksek performanslı yapılar inşa edilmesinin önü açılacak.

EKONOMİYE 1,5 MİLYAR DOLARLIK KATKI BEKLENTİSİ

İZODER Başkanı Emrullah Eruslu, yeni hesaplama yönteminin sadece enerji tüketimini azaltmakla kalmayıp ekonomiye de doğrudan katkı sunacağını belirtti. Yapılaşma trendinin bu hızla devam etmesi halinde önümüzdeki 5 yıl içerisinde yaklaşık 1,5 milyar dolarlık tasarruf sağlanabileceği öngörülüyor. Aynı zamanda çift ve üçlü cam gibi yüksek yalıtım performansına sahip malzemelere olan talebin artması bekleniyor.

NET SIFIR ENERJİLİ BİNALAR ARTIK DAHA YAKIN

EYODER Başkanı Onur Ünlü de yapılan değişikliklerin binalarda ısı yalıtımı uygulamalarını ileriye taşıdığını vurguladı. Yeni sistem sayesinde binalar hem kış hem yaz koşullarına uygun şekilde tasarlanabilecek. Ünlü, bu düzenlemeler sayesinde Türkiye'nin "net sıfır enerjili bina" hedeflerine çok daha hızlı ulaşabileceğini ifade etti.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN STRATEJİK ADIM

Gayrimenkul ve İnşaat Platformu Başkanı Mustafa Ekiz ise değişikliklerin sürdürülebilirlik hedefleri açısından kritik önemde olduğunu belirtti. Yeni sistemin, binaların enerji sınıflandırmasında daha gerçekçi ve etkili ölçümleme sağlayacağını ve bu doğrultuda tasarım ile uygulama süreçlerinin çevreci temeller üzerine inşa edileceğini söyledi.