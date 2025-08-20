BIST 100’de son bir yılın rekoru: 11 bin barajı aşıldı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 23 Temmuz 2024’ten bu yana görülen en yüksek seviyeyi test etti. Endeks, dünkü işlemleri yüzde 0,30 artışla 10.962,02 puandan tamamladı. Yeni güne ise önceki kapanışa göre 0,03 puanlık düşüşle 10.961,99 seviyesinden başladı.

Sektör endeksleri içinde en güçlü performansı yüzde 2,36 artış kaydeden finansal kiralama-faktoring gösterdi. Buna karşılık turizm endeksi yüzde 1,87’lik kayıpla günü ekside kapattı. Bankacılık endeksi yüzde 0,08, holding endeksi ise yüzde 0,04 değer kaybetti.

KÜRESEL PİYASALAR TEMKİNLİ

Uluslararası piyasalarda yatırımcılar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın bu hafta Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’nda yapacağı konuşmayı bekliyor. Bu süreçte kar satışlarının artmasıyla dalgalı bir görünüm öne çıkıyor. Bugün ise Fed’in son toplantısına ilişkin yayımlanacak tutanaklar yakından izlenecek.

GÜNDEMDE ÖNE ÇIKAN VERİLER

Analistler, yurt içinde Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi’nin, yurt dışında ise FOMC tutanakları, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde’ın değerlendirmeleri ve Avro Bölgesi enflasyon rakamlarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ediyor.

Teknik açıdan bakıldığında BIST 100 endeksinde 10.900 ve 10.800 puan seviyeleri destek konumunda bulunurken, 11.000 ve 11.100 puan aralıklarının direnç olarak öne çıktığı belirtiliyor.