Borcu olanları yakından ilgilendiriyor! KVKK’dan kritik uyarı: Suç sayılabilir

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), alacaklı vekillerinin, borçluların yakınlarını arayıp borç bilgilerini paylaşmasının kanuna aykırı olabileceğini ve bu durumun idari para cezası gerektirebileceğini açıkladı.

YAKINLARA SMS VE ARAMA ŞİKAYETLERİ

Kuruma iletilen şikayetlerde, bazı alacaklı vekillerinin borçlu kişilerin yakınlarının telefon numaralarına ulaşarak, ilgili kişinin ad, soyad ve borç bilgilerini arama veya kısa mesaj yoluyla paylaştığı belirtildi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre kişisel verilerin işlenmesi, yalnızca kanunda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde mümkün. KVKK açıklamasında, verilerin hukuka uygun, belirli, meşru amaçlarla ve ölçülü şekilde işlenmesi gerektiği hatırlatıldı.

AÇIK RIZA OLMADAN İŞLENEMEZ

Kanuna göre, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın kişisel veriler işlenemiyor. Bu şartların dışında yapılan veri işleme faaliyetlerinin ise ihlâl sayılacağı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, alacaklı vekillerinin borç tahsil süreçlerinde hem borçlunun hem de ilgisi olmayan üçüncü kişilerin kişisel verilerinin Kanuna uygun şekilde işlenmesine azami dikkat göstermesi gerektiği ifade edildi.