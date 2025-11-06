Bolero, GES yatırımıyla enerjisinin %50’sini yenilenebilir kaynaklardan karşılıyor

Aylık 6 milyon adet üretim kapasitesi ve 40’tan fazla ülkeye uzanan ihracat ağı ile Bolero, 2026’ya kadar 50 ülkeye ulaşmayı ve ihracat gelirlerini %15 artırmayı hedefliyor. Yenilenebilir enerji yatırımları, üretimde dijitalleşme ve %60 kadın istihdamı, bu büyüme döneminin temel stratejik bileşenlerini oluşturuyor.

Türkiye’nin 20 yıllık %100 yerli tekstil markası Bolero, üretim gücünü yeni bir vizyonla birleştirerek büyüme yolculuğunda yeni bir sayfa açtı. Bolero Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Nazif Çelebi, markanın dönüşümünü ve gelecek planlarını Tersane İstanbul’da düzenlenen basın buluşmasında paylaştı.



Yeni dönemde Bolero, yalnızca çorap kategorisinde değil; iç giyim ve ev giyim alanlarında da ölçeklenerek “Comfort Bodywear” çatısı altında hem yerel hem de global pazarlarda büyümeyi hedefliyor.



Konuşmasında Türkiye’nin üretim gücüne duyduğu güveni vurgulayan Çelebi, “Bizim için üretim yalnızca bir sanayi faaliyeti değil; bu ülkenin potansiyeline, emeğine ve geleceğine olan inancımızın en somut göstergesidir. Her yeni makine, her yeni istihdam bizim için sadece yatırım değil, bir inançtır. Bolero, 20 yıldır bu inançla üretiyor. Bugün ise bu üretim gücünü konfora, kaliteye ve sürdürülebilir büyümeye dönüştürerek yeni bir döneme geçiyoruz. Artık yalnızca bir çorap üreticisi değil, Türkiye’den dünyaya yayılan ilham veren bir marka olmak istiyoruz.” diye konuştu.

Üretimden Gelen Gücünü İhracata Taşıyor

2005 yılında kurulan Bolero, Türkiye tekstil sanayisinin istikrar ve kaliteyle anılan markalarından biri. Uzun yıllara dayanan üretim deneyimi sayesinde marka, bugün aylık 6 milyon adet kapasitesiyle sektörün en yüksek ölçekli yerli üreticileri arasında yer alıyor.

Tam entegre üretim modeli sayesinde tüm süreçlerini kendi bünyesinde yöneten Bolero, yalnızca yurt içi pazarda değil; Orta Doğu’dan Avrupa’ya uzanan 40’tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Önümüzdeki dönemde hem coğrafi yayılımını hem de ürün portföyünü genişleterek bu ihracat ağını daha da büyütmeyi hedefliyor. Uluslararası pazarlarda marka satın alımları ve stratejik iş birlikleri ile yatırımlarını çeşitlendirmeyi planlayan Bolero, aynı zamanda Anadolu’da hayata geçirilecek yeni üretim tesisi ile kapasitesini ölçeklendirerek büyüme hızını artırmayı amaçlıyor.

Yeni dönem stratejisinde çorap üretiminden iç giyim ve ev giyim kategorilerine genişleyen Bolero, böylece Türk hazır giyim sektörünün yüksek katma değerli üretim zincirine daha güçlü bir katkı sunmayı hedefliyor. Bu büyüme yaklaşımının merkezinde yalnızca üretim hacmini artırmak değil; verimlilik, teknoloji ve sürdürülebilirlik odaklı bir üretim kültürünü güçlendirmek yer alıyor.

Bolero Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Nazif Çelebi, marka yolculuğunu anlattığı konuşmasında, “Bizim için artık büyümenin ölçüsü yalnızca üretim hacmi değil; yarattığımız değer, geliştirdiğimiz teknoloji ve Türkiye markasına kattığımız güç. Ölçekten öteye geçiyor, tüketiciye doğrudan temas eden ve onlara konforlu deneyimler sunan güçlü bir marka olmayı hedefliyoruz.” dedi.

Comfort Bodywear ile Yaşam Konforu İhraç Edecek

Bolero’nun yenilenen marka kimliği, markanın üretim gücünü çağın yaşam anlayışıyla birleştiriyor. Yeni dönemde “Comfort Bodywear” vizyonu doğrultusunda ürün geliştirme, tasarım ve üretim süreçleri yeniden yapılandırıldı. Bu dönüşüm, Bolero’nun çoraptan iç giyime uzanan genişleme stratejisinin merkezinde yer alıyor ve markanın konfor odaklı, yüksek katma değerli ürünlerle global pazarlarda daha güçlü bir konuma ulaşmasını hedefliyor.

Bolero Yönetim Kurulu Başkanı Nazif Çelebi, Comfort Bodywear’in sadece bir slogan değil, yeni bir vizyon olduğunu belirterek, “Üretimin her aşamasında konfor, kalite ve sürdürülebilirliği bir araya getiren bir vizyonla yolumuza devam ediyoruz. Bu vizyon doğrultusunda, 2026 yılında açmayı planladığımız perakende mağazasıyla markamızı tüketiciyle birebir buluşturarak, Bolero deneyimini doğrudan yaşatmayı ve markamızı farklı bir noktaya taşımayı hedefliyoruz’’ diye konuştu.

“Artık sadece ürün değil, enerji de üreten bir markayız.”

Bolero, üretim süreçlerinde enerji verimliliğini artırmak ve karbon ayak izini azaltmak amacıyla Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımını devreye aldı. İstanbul’daki üretim tesisinde kurulan sistem ile markanın elektrik ihtiyacının yaklaşık %50’si artık yenilenebilir kaynaklardan karşılanıyor.

Bu adım, Bolero’nun hem üretim maliyetlerini optimize eden hem de çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlayan bir üretim modeline geçişindeki en somut dönüm noktalarından biri oldu. Marka, 2026 itibarıyla Anadolu’da devreye alınacak yeni bir GES yatırımı ile bu dönüşümü daha da genişletmeyi planlıyor.

Bolero Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Nazif Çelebi, bu yatırımın sadece bir enerji yatırımı olmadığını vurgulayarak, “Üretim gücümüzü çevresel sorumlulukla birleştiren yeni dönemimizin simgesidir. Artık yalnızca ürün değil, enerji de üreten bir markayız.”dedi.

“Kadın Gücüyle Büyüyoruz”

Bolero’nun üretim hattının merkezinde kadın emeği yer alıyor. Şirket çalışanlarının yaklaşık %60’ını kadınlar oluşturuyor. Yeni üretim hatlarının devreye alınmasıyla birlikte, kadın istihdamının kademeli olarak daha da artırılması hedefleniyor.

Bolero Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Nazif Çelebi, bu yaklaşımın yalnızca istihdam değil, bir değer tercihi olduğunu vurguluyor: “Kadın emeği olmadan sürdürülebilir üretimden söz edilemez. Biz kadınların üretimdeki katkısını bir oran olarak değil, şirketimizin kültürel ve zihinsel gücü olarak görüyoruz. Bu emeği büyüterek hem ekonomiye hem topluma değer katıyoruz.”

Yerli Üretimden Global Markalaşmaya

Bolero, önümüzdeki dönemde yatırımlarını dijitalleşme, enerji verimliliği ve global pazarlama alanlarında derinleştirecek. Marka, üretim kapasitesini ölçeklendirirken aynı zamanda Türk tekstilinin uluslararası sahnedeki görünürlüğünü güçlendirmeyi hedefliyor.

Bu strateji, Bolero’nun yalnızca üretim yapan bir firma olmaktan çıkarak, değer üreten ve küresel ölçekte marka algısı oluşturan bir yapıya evrilmesini amaçlıyor.

Bolero Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Nazif Çelebi, bu dönüşümü şöyle özetliyor:

“Yeni dönem stratejimiz üretimden markalaşmaya uzanan bir yolculuk. Hedefimiz yalnızca daha fazla üretmek değil; daha güçlü bir marka etkisi yaratmak, yaşam konforunu değer olarak ihraç etmek ve global sahnede kalıcı bir Türk markası olarak yer almak.”

