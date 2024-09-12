Borsa İstanbul kırmızıya döndü, alım zamanı geldi! Uzman isim 3 kritik maddeyi açıkladı: İşte takip edilecek seviyeler

12 Eylül 2024 16:30 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 16:46

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ABD enflasyon verilerinin açıklandığı günde yüzde 2,12 değer kaybederek küresel piyasalardan negatif ayrıştı. Bir önceki günün kayıplarının ardından çarşamba günü ilk yarıda yüzde 0,79 değer kazanarak yükseldi. Borsa İstanbul’daki baş döndüren hareketliliği yatırımcı yakından takip ediyor. Yatırımcı borsada nasıl hareket etmeli? 2025’te borsa nasıl bir hikâye yazacak? Ahlatcı Hazine Müdür Yardımcı Arda Çoşar borsaya yönelik beklentileri tgrthaber.com için anlattı.

ÖZEL HABER/ tgrthaber.com

Piyasalar tarafından yakında takip edilen ABD enflasyon verisi aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,5 ile beklentileri karşıladı. ABD enflasyonundaki olumlu hava küresel piyasalarda risk iştahını artırdı. Borsa İstanbul’da ise renk kırmızıya döndü. Ahlatcı Hazine Müdür Yardımcı Arda Çoşar tgrthaber.com Ekonomi Editörü Sevde Nur Demir'e yaptığı açıklamada Borsa’daki gerilemenin nedenini 3 maddede anlattı. Çoşar borsanın çıkacağı kritik seviyeyi açıklayarak 2025 yılı için beklentilerini anlattı. İşte borsaya yatırımı yapanlar için tüm detaylar….

BORSA NEDEN DÜŞTÜ?

"Dün ABD tarafı tabii enflasyon verileri açıklandı. Manşet enflasnasyon aylık ve yıllık bazlı beklentiye paralel geldi yani ABD deki enflasyon gerilemeye devam ediyor. Çekirdek taraflar yüksek gelse de piyasalar bunu olumlu olarak karşıladı" diyen Çoşar, "Eylül ayında FED'in 25 puanlık faiz artışında piyasa mutabık kalıyor.

Bizim tarafta biz negatif ayrışıyoruz. Aslında biz ağustosun başından bu yana küresel borsalardan negatif ayrışıyoruz. Bunu tabii belli başlı sebepleri var" ifadelerini kullanarak borsadaki gerilmenin nedenlerini şöyle sıraladı:

Birincisi Birçok beklenti yılın ilk yarısında fiyatlandı. Şu an Borsa İstanbul​'da bir beklentisizlik var

İkincisi Bilanço sezonunda geçiyoruz. Bilançoların pek iyi geldiği söylenemez.

Üçüncüsü belki de en önemli sebep bu. İç piyasada bir yavaşlama bekleniyor. Yani iç talepte iç piyasada bir yavaşlanan bir durgunluk bekleniyor.

BORSADA ALIM SEVİYELERİ NEDİR?

Bunun seviyesi şiddet hakkında yorum yapmak erken. Ama gördüğümüz kadarıyla yılın üçüncü çeyreği dördüncü çeyreği ekonomik aktivite açısından zayıf geçecek. Bunun Borsa İstanbul​'daki şirketlere etkisinin ne olacağını tam olarak piyasa bilmiyor. Bu sebepten dolayı Borsa İstanbul​ tarafında negatif bir ayrışma var.

Ama şöyle değerlendirmek lazım, yani bunu neredeydi zirvesi? Yaklaşık 11.200 11 bin 300 seviyesinde BIST 100 endeksi zirveyi gördü. Oradan gerilemeye başladı bunu yani hızlı yükselişin bir miktar gerilemesi olarak da değerlendirmek mümkün. Şimdi aşağıda 9.300 gibi 9.400 gibi yer 200 günlük hareketli ortalama oraya kadar gitmesi zaten muhtemel. 9.000 9.500 arası seviyeler bu civarlar orta ve uzun vadede düşünenler için hatta şu anki seviyeler dahil alım yeri olarak iyi yerler diye değerlendirebiliriz.

"BORSA ŞU ANDA UCUZ"

Çoşar borsaya yatırım yapan ya da borsaya girmek isteyen yatırımcı içinde önemli tavsiyelerde bulunarak "Şu an satış zamanında değiliz" ifadesini kullandı. Çoşar borsa yatırımcına yönelik olarak şunları kaydetti: Daha çok ya elde tutmaya devam edilmedi ya da elde nakit varsa alınmalı. Çünkü şu anki borsanın seviyesi ucuz.

Şöyle değerlendirmek lazım, az önce bahsettiğimiz olan iç piyasadaki yavaşlama bu zaten hedefleniyor. Program mevcut uygulanan enflasyon programı enflasyonu düşürmek için iç piyasanın yavaşlatılmasını istiyor, hedefliyor ama kontrollü bir şekilde yavaşlamasını istiyor. Bu da fiyatlandı. 11.2000'den 9.500 belki biraz daha aşağısına gelebilecek bir borsa var.

Yani olumsuz haberler büyük ölçüde fiyatlandı. Buralar satış yerleri değil, daha çok alış yerleri veya elde varsa tutulmaya devam edilebilir. 2025 gibi faiz indirimleri başlayınca bu durum tersine dönebilir. O yüzden bu fiyatlardan alıp yapmak bence daha mantıklı

HANGİ SEKTÖRLER ÖN PLANA ÇIKACAK?

"Orta ve uzun vade bakan yatırımcılar bir sene ve daha yukarı bakan yatırımcılar için şu an borsa iyi" diyen Çoşar beklentilerin olumlu olduğu sektörleri şöyle açıkladı: Beklenti olarak bir kere gıda gıda perakende sektöründe beklentiler olumlu.

Onları karları artıyor, gelirleri artıyor. Bununla beraber yine beklentileri olumlu olan sektörler, telekomünikasyon sektörü olumlu beklentiler var. Havacılık tarafın beklenti olumlu olduğunu ve sigorta tarafının yine aynı şekilde beklentilerin olumlu olduğunu söyleyebilirim.

Bununla beraber bu sene aslında iyi bir sezon geçirmeyen şirketler var ama bunlar fiyatlandı. Ne gibi otomotiv şirketleri? Zirvelerinden %30/40 kadar aşağı geriledi ve çok ucuz seviyeler geldiler. Bunlar da değerlendirilebilir.

2025'TE BORSA 12 BİN SEVİYELERİNE ÇIKABİLİR

"2025'e kalmadan ya da 2025'in belki ilk zamanlarında 12 binlere doğru bir hareket olabileceğini düşünüyorum" ifadesini kullanan Çoşar, yıl sonuna doğru borsada 12 bin seviyesini görebileceğimizi söyledi. Çoşar 2025 yılı için beklentilerini şu sözlerle ifade etti:

Merkez Bankası faiz indirim süreci piyasalarda konuşulmaya beklenti oluşmaya başladığı zaman Borsa İstanbul​'da tabloda yukarı yönlü hareket görebiliriz. İlk hedef 12 binler gibi duruyor ama hemen değil orta vade gibi düşünün.

2024 yıl sonu 2025 ilk çeyrek gibi zamanda bunu görmemiz olası. Şöyle düşünmek lazım, işte 2025'in beklentisin ne? Enflasyon düşmeye devam edecek. Yani 2024 %40'larla kapatacağız muhtemelen. Ama 2025 yılında da enflasyon gerileme devam edecek ve bu sebepten dolayı Merkez Bankası faiz indirim sürecine girecek.

Tabii bu da borsa için olumlu bir durum. Hem enflasyonun hem de sadece beraber düşmesi borsaya pozitif olarak yansıması beklenen bir durum. Dolayısıyla 2025 yılında yeni zirveler görmeyi beklediğini söyleyebilirim. Bu sebepten diyorum ki bu düşüş alım fırsatı bulunabilir.