Borsa İstanbul’da haftanın kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu! İşte en çok yükselen ve düşen hisseler

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, dalgalı bir seyir izlediği haftayı düşüşle kapattı. Bir süredir 11 bin puanın üzerinde rekor seriler yaşayan endeks, bu hafta yüzde 4,95 gerileyerek 10.729,49 puandan kapanış yaptı. Endeks, hafta içinde en düşük 10.612,31, en yüksek 11.334,42 puanı gördü.

HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRANLARI

BIST 100 endeksinde yer alan hisseler arasında yatırımcısına en çok kazandıran şirket yüzde 16,54 yükselişle Destek Finans Faktoring AŞ (DSTKF) oldu. DSTKF’yi aynı oranla 1000 Yatırımlar Holding AŞ (BINHO) izlerken, üçüncü sırada ise yüzde 10,72 primle Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ (MAGEN) yer aldı.

HAFTANIN EN ÇOK KAYBETTİRENLERİ

Kaybettirenler tarafında ise en sert düşüşü yüzde 14,08’lik değer kaybıyla Otokar (OTKAR) yaşadı. Otokar’ı yüzde 12,78’lik kayıpla Enerjisa Enerji (ENJSA) ve yüzde 12,03 gerilemeyle Oyak Çimento (OYAKC) takip etti.

EN DEĞERLİ ŞİRKETLER DEĞİŞMEDİ

Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler arasında piyasa değeri en yüksek olanlar sırasıyla 798 milyar lirayla ASELSAN, 582 milyar 960 milyon lirayla Garanti BBVA ve 440 milyar 910 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.