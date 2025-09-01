Menü Kapat
29°
Borsa İstanbul'dan tarihi karar!

Borsa İstanbul, hisse senetlerinde takas süresini iki iş gününden tek iş gününe indirmek için hazırlıklara başladı ve Borsa'ya kayıtlı üyelerin konuya ilişkin hazırlık yapmasını talep etti.

Borsa İstanbul'dan tarihi karar!
Reuters
01.09.2025
01.09.2025
, hisse alım ve satımında takas süresini iki iş gününden bir iş gününe indirmek için gereken hazırlığın gelecek yıl sonuna kadar tamamlanmasını istedi.

Borsa İstanbul'dan tarihi karar!

Borsa İstanbul tarafından üye kuruluşlara gönderilen Cuma günü tarihli mektupta, 5 Ocak tarihi itibarıyla Borsa İstanbul'da gerekli test ortamının faaliyete geçirileceği ifade edilerek, "Üyelerimizin ve piyasa paydaşlarının T+1 geçişte gerekli çalışmaların tamamlaması için hedeflenen 31 Aralık 2026 tarihine kadar azami seviyede uyum sağlaması sağlıklı bir geçiş için önem arz etmektedir" denildi.

Borsa İstanbul'dan tarihi karar!

ABD borsaları geçen yıl Mayıs ayında takas süresini tek iş gününe indirirken Avrupa ülkeleri 2027 yılında tek iş gününe indirmek için hazırlık yapıyorlar. Borsa İstanbul takas süresini tek güne indirmek için değerlendirme başlattığını Mayıs ayında açıklamıştı.

