16°
 Bengü Sarıkuş

Bu meslekten emekli olmak için görev şartı! İsa Karakaş'tan kritik uyarı

Polis ve asker olmak için eğitim alan gençler emeklilik süreçleri hakkında birçok konuyu merak ediyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş asker ve polis adaylarının emeklilikle ilgili merak ettiği soruları cevapladı ve hangi şartlarda kolay emekli olunabileceğini anlattı.

ve polisler emekliliğinin ne zaman başlayacağını ve öğrencilik yıllarının dahil olma ihtimalini merak ediyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, merak edilen soruları cevaplandırdı.

Bu meslekten emekli olmak için görev şartı! İsa Karakaş'tan kritik uyarı

" (5510 s.) Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten sonra harp okulları, fakülte ve yüksekokullarda Türk Silahlı Kuvvetleri hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken askerî öğrenci olanlar ile astsubay meslek yüksek okulları ve astsubay yetiştirilmek üzere temel askerlik eğitimine tabi tutulan adaylar (4/1-c) kapsamında sigortalı sayılmaktadırlar" diyen Karakaş, 4/1-c sigortalılık türünün kamu personelinden memurlara özgü olduğunu hatırlattı.

4/1-c sigortalısının 2008/Ekim başından itibaren başlamışsa Emekli Sandığı Kanununa tabi olmayacağını bildiren Karakaş, bu kişilerin dahil tüm işlemleri SGK (5510 s.) Kanununa göre yürütüleceğini söyledi.

Bu meslekten emekli olmak için görev şartı! İsa Karakaş'tan kritik uyarı

EMEKLİLİK SÜRESİNE DAHİL EDİLMİYOR

Karakaş, askerî öğrencilerin okullarını bitirdikten sonra görevlerine başlamadan ayrılmaları halinde bu okullarda geçen öğrencilik sürelerinin sigortalılık süresinden sayılmadığını vurguladı.

Yeni düzenlemeye göre 6 Ocak 2017’den itibaren Millî Savunma Üniversitesi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademileri öğrencileri hazırlık sınıfı dahil sigortalı sayılırken Gülhane Askerî Tıp Akademisi’nin kapatılmasının ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesinde okuyanlar askeri statüsünü kaybettiği için sigorta kapsamı dışında kaldığını belirten Karakaş, ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam eden öğrenciler (4/1-c) kapsamında sigortalı sayıldığını ancak okul bittiğinde ayrılanların öğrencilik sürelerinin emekliliğe dahil edilmediğini söyledi.

Bu meslekten emekli olmak için görev şartı! İsa Karakaş'tan kritik uyarı

Karakaş ayrıca Akademisi’nin Güvenlik Bilimleri Fakültesinde okuyan öğrencilerin, öğrenime başladıkları tarihten itibaren 4/1-c kapsamında sigortalı sayıldığını aynı şekilde mezun olup göreve başlamadan ayrılanların öğrencilik süreleri sigortalılığa dahil edilmediğini bildirdi.

Bu meslekten emekli olmak için görev şartı! İsa Karakaş'tan kritik uyarı

Karakaş: "Polis Meslek Eğitim Merkezlerindeki eğitimlerini tamamlamadan ayrılanlar ile eğitimlerini tamamlamalarına rağmen görevlerine başlamadan ayrılanların Eğitim Merkezlerinde geçen eğitim süreleri sigortalılıklarından sayılmayacaklar" diyerek benzer uygulamanın olduğunu hatırlattı.

Bu meslekten emekli olmak için görev şartı! İsa Karakaş'tan kritik uyarı

Karakaş, emeklilik gibi uzun vadeli hayaller kuran asker ve polisler için "Öğrenciliğinizin de sigortaya sayılmasını istiyorsanız genel olarak belirtilen okullardaki eğitimin bitimini müteakip göreve başlamanızın şart olduğunun altını çizelim" diyerek bu bölümlerdeki gençlere uyarıda bulundu.

