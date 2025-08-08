Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Çiftçilere 89,7 milyar liralık destek!

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yılın ilk 6 ayında çiftçilere 89,7 milyar liralık tarımsal destek ödemesi yapıldığı duyuruldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Çiftçilere 89,7 milyar liralık destek!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.08.2025
saat ikonu 13:00
|
GÜNCELLEME:
08.08.2025
saat ikonu 13:00

ve Orman Bakanlığı, yılın ilk 6 ayında çiftçilere 89 milyar 728 milyon liralık ödemesi yaptı. Bakanlığın istatistik bülteninden alınan verilere göre, tarımsal üretimin güçlendirilmesi için üreticilerin desteklenmesine devam ediliyor. Bakanlık, bitkisel ve hayvansal , kırsal kalkınma, tarımsal AR-GE ve su ürünleri üretimi başlıklarında üreticileri destekliyor.

Çiftçilere 89,7 milyar liralık destek!

Bu kapsamda, Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı tarımsal desteklerden bu yıl 2,9 milyon yararlandı. Bu yıl için tarımsal destek bütçesi 135 milyar lira olarak belirlenirken, çiftçilere ilk 6 ayda 89 milyar 728 milyon lira ödeme yapıldı.

Bu dönemdeki ödemelerin yüzde 77,6'sı bitkisel üretim, yüzde 18,7'si hayvansal üretim, yüzde 2,8'i kırsal kalkınma, yüzde 0,6'sı AR-GE ve yüzde 0,3'ü su ürünleri üretimi desteği olarak kayıtlara geçti.

Çiftçilere 89,7 milyar liralık destek!

Bitkisel üretim için 69 milyar 665 milyon lira, hayvansal üretim için 16 milyar 822 milyon lira, kırsal kalkınma için 2 milyar 472 milyon lira, tarımsal AR-GE için 530 milyon lira, su ürünleri üretimi için de 239 milyon lira tutarında destek verildi.

Desteklerin ayrıntılarına bakıldığında, hububat-baklagil ve dane mısır için 27 milyar 610 milyon lira, büyükbaş hayvancılık (buzağı) için 5 milyar 910 milyon lira ve kırsal kalkınma yatırımları için de yaklaşık 1 milyar 469 milyon lira ödendi.

Çiftçilere 89,7 milyar liralık destek!

İKİNCİ ÇEYREKTE YAPILAN DESTEK ÖDEMELERİ

Yılın ikinci çeyreğini kapsayan nisan-haziran döneminde, bitkisel üretimin desteklenmesi kapsamında en fazla mazot ve gübre, yağlı tohumlu bitkiler, hububat-baklagil ve dane mısır, bitkisel ürün sigortası, yaş çay ve çay budama tazminatı ödemesi yapıldı.

Hayvansal üretimin desteklenmesi için de büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık (kuzu-oğlak), çiğ süt ve yem bitkileri üretimi için ödeme gerçekleştirildi.

Su ürünleri üretimi kapsamında, küçük ölçekli balıkçılık, tarımsal AR-GE destekleme kapsamında hayvan gen kaynakları, kırsal kalkınmanın desteklenmesi kapsamında ise IPARD ulusal eş finansman ve kırsal kalkınma yatırımları destekleme ödemesi yapıldı.

Çiftçilere 89,7 milyar liralık destek!

Bitkisel üretimin desteklenmesi amacıyla çiftçilere, mazot ve gübre için 21 milyar 168 milyon lira, yağlı tohumlu bitkiler için 5 milyar 650 milyon lira ve hububat-baklagil ve dane mısır için 5 milyar 96 milyon lira ödendi.

Hayvansal üretimde büyükbaş hayvancılık desteği 5 milyar 910 milyon lira, küçükbaş hayvancılık desteği 3 milyar 888 milyon lira olarak ödenirken, su ürünleri üretimi kapsamında küçük ölçekli balıkçılık için 131 milyon lira destek verildi.

Çiftçilere 89,7 milyar liralık destek!

AR-GE destekleri çerçevesinde hayvan gen kaynakları için 38 milyon lira, kırsal kalkınmanın desteklenmesi kapsamında IPARD ulusal eş finansmanı için 700 milyon lira, kırsal kalkınma yatırımları için de 585 milyon lira destek ödemesi gerçekleştirildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Doğal gaz faturası desteği devam edecek mi? Bakan Bayraktar açıkladı
Bakan Işıkhan açıkladı! İş arayanlar için iyi haber
ETİKETLER
#tarım
#çiftçi
#üretim
#bütçe
#destek
#Köylü Mahallesi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.