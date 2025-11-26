Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
 Bengü Sarıkuş

Çin menşeli ürünlerin ithalatında damping soruşturması

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ'e göre Çin menşeli "anjiyografi kateteri" ve "PTCA balon kateter" ithalatına yönelik damping soruşturması açılması kararlaştırıldı.

26.11.2025
26.11.2025
saat ikonu 10:36

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğle, "tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan kateterler, kanüller ve benzeri aletler" sınıfında yer alan Çin menşeli "anjiyografi kateteri" ve "PTCA balon kateter" ithalatına yönelik damping soruşturması açılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Çin menşeli ürünlerin ithalatında damping soruşturması

Buna göre, yerli üretici Alvimedica Medikal Ürünler Pazarlama Satış ve Dağıtım AŞ tarafından yapılan, Simeks Tıbbi Ürünler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Alfa Tıp Kimya Kozmetik Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından desteklenen başvuru üzerine, söz konusu ürünlerin yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde maddi zarara yol açıp açmadığı incelendi.

İnceleme sonucunda, soruşturma için yeterli bilgi, belge ve delilin bulunduğu anlaşıldı. Bu çerçevede İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından söz konusu ürünün ithalatına yönelik damping soruşturması açılmasına karar verildi.

Çin menşeli ürünlerin ithalatında damping soruşturması

Öte yandan, Bakanlığın "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ'de (Tebliğ No: 2024/33) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, Çin, Hindistan, Japonya ve Rusya menşeli "sıcak haddelenmiş yassı çelik" ürününe yönelik alınan dampinge karşı önleme ilişkin esasları düzenliyor.

Değişiklikle, damping önlemi uygulanan ve gümrük tarife pozisyonunda "diğerleri" olarak tanımlanan eşyadan "bir yüzeyi alüminyum alaşımlı olan bimetal ürünler" hariç tutuldu.

