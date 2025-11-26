Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Kaan Tangöze'nin verdiği konser şehri karıştırdı! Sosyal medyada tepki çekince rektörlükten jet açıklama geldi

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze'nin Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde verdiği konserden sonra ortalık karıştı. Tangöze'nin 'Baltalar Elimizde' şarkısının sözlerini değiştirerek yorumlamasına sosyal medyada tepki çekti. Gelen tepkiler üzerine rektörlükten olaya ilişkin açıklama gelirken Tangöze ise 'hata ettiklerini söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kaan Tangöze'nin verdiği konser şehri karıştırdı! Sosyal medyada tepki çekince rektörlükten jet açıklama geldi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.11.2025
saat ikonu 10:25
|
GÜNCELLEME:
26.11.2025
saat ikonu 10:25

grubunun solisti Kaan Tangöze'nin Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yunus Emre Kongresi'nde düzenlenen etkinlikte verdiği sosyal medyada tepkilerin odağı haline geldi. Bir çocuk şarkısı olan 'Balatalar Elimizde'yi yorumlayan Tangöze şarkı söylerini değiştirerek söyledi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından tepkiler çığ gibi büyüdü. Konuyla ilgili üniversite rektörlüğünden bir açıklama yapıldı.

Kaan Tangöze'nin verdiği konser şehri karıştırdı! Sosyal medyada tepki çekince rektörlükten jet açıklama geldi

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Üniversiteden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yunus Emre Kongre Merkezinde gerçekleştirilen konser üzerinden bazı çevrelerce yapılan açıklamalar, gerçekleri çarpıtmakta ve Üniversitemizi hedef alan haksız bir karalama kampanyasına dönüşmüş durumdadır. Bu nedenle kamuoyunu açık ve net biçimde bilgilendirmek zorunluluğumuz doğmuştur.

Söz konusu metin Üniversitemizi hedef alan, yöneticilerimizi açıkça suçlayan ve kamuoyunda algı oluşturmaya dönük maksatlı, mesnetsiz ve son derece sorumsuz ifadeler içermektedir. Bu metin; sendikal bir açıklama olmaktan çıkmış, Üniversitemize yönelik bir itibarsızlaştırma çabasına dönüşmüştür.

Üniversitemizin ticari bir faaliyet olarak sadece ücreti mukabilinde bir organizasyon firmasının talebi üzerine salonu kiraladığı ve bu firma tarafından etkinliğin biletlerinin satıldığı, Üniversitemiz tarafından sadece salon tahsis edildiği, başkaca hiçbir dahlinin olmadığı bir konser etkinliğinin içeriğinden mesul tutulmaya çalışılması ve bunun "kışkırtmak", "toplumsal düzeni bozmak”, "çatışma ortamı oluşturmak" veya "bilinçli ihmal" gibi çirkin ithamlarla takdim edilmesi kabul edilemez bir kötü niyetli tavırdır. Bu söylemler, apaçık spekülasyon ve algı mühendisliği örneğidir. Ayrıca söz konusu programda Üniversitemizin hiçbir yöneticisi bulunmamış ve etkinlik Üniversitemiz sosyal medya ve ana sayfa gibi duyuru mecralarında kesinlikle yer almamıştır. Bütün bunlar bile etkinliğin Üniversitemiz dahlinde olmadığının birer kanıtıdır.

Açıklamada kullanılan bu sözler; bir kamu kurumunu hedef almayı amaçlayan, kasıtlı olarak çarpıtılmış ve kamuoyunu yanıltma niyeti taşıyan ağır ithamlardır. Bu söylemler, eleştiri sınırını fazlasıyla aşmış; doğrudan kurumumuza ve yöneticilerimize yönelik organize bir saldırı niteliği kazanmıştır. Rektörümüz ve Üniversite yöneticilerimiz hakkında ortaya atılan tüm suçlayıcı ifadeler, açıkça iftira ve manipülasyondur. Şahsiyet haklarını zedeleyen, kamu görevlilerini hedef gösteren, kurumu provoke etmeye yönelik bu ifade ve iddiaların sahipleri, söylediklerinin sorumluluğunu taşımak zorundadır. İsnatta bulunulan kurum yöneticilerimiz meslek onurunu sonuna kadar taşıyan, uzun yıllara şamil bilimsel çalışmalarıyla ülkesi ve milleti yararına faaliyet ve görevlerde bulunmuş insanlardır.

Kaan Tangöze'nin verdiği konser şehri karıştırdı! Sosyal medyada tepki çekince rektörlükten jet açıklama geldi

Ülkemiz ölçeğinde böylesi büyük sivil toplum kuruluşlarının başında yer alan yöneticilerin, gerçeği araştırma-sorma ya da anlama gayreti olmadan doğrudan kesinlikle kabul edilemez içerikte söylemler kullanması çok şaşırtıcı, üzücü ve manidardır. Söz konusu etkinlikteki müzik grubunu şehre davet eden organizasyon şirketi şehrin değişik yerlerine reklam afişleri asmış, günler öncesinden bunu duyurmuş olmasına rağmen duyarlı olduğunu iddia eden bu sivil toplum kuruluşu üye ve yetkilileri neden bu zaman zarfında bir tepki vermemiş, kimseyi bu konuda neden uyarmamıştır?

Kahramanmaraş halkı ve Üniversitemiz mensupları; kimin toplumu germeye çalıştığını, kimin provokasyondan medet umduğunu gayet iyi bilecek ferasettedir. Bu üniversitenin huzurunu birtakım kişilerin şahsi istikballeri uğruna malzeme hâline getirmeye çalışanlara geçit verilmeyecektir.

Rektörlüğümüz; kurumumuzu ve yöneticilerimizi hedef gösteren, toplumda infial oluşturmayı hedefleyen bu açıklamayı kayda almış olup gereken her türlü hukuki değerlendirmeyi yapma hakkını saklı tutmaktadır. Söz konusu isnatlar hakkında derhal idari inceleme/soruşturma süreci de başlatılmıştır.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi hiçbir kişi, grup veya sendikanın siyasi hesaplarına malzeme edilemeyecek kadar köklü ve saygın bir kurumdur. Üniversitemizi hedef alan bu saldırgan dilin; şehirde huzursuzluk yaratmaya, kurumumuzu itibarsızlaştırmaya ve kamuoyunu kışkırtmaya yönelik olduğu açıktır. Ancak bilinmelidir ki KSÜ yönetimi hiçbir baskıya boyun eğmez, hiçbir karalama kampanyasına sessiz kalmaz ve hiçbir operasyonel dile geçit vermez.

Üniversitemiz millî ve manevî değerlerine sıkı sıkıya bağlı; Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, hiçbir devlet büyüğümüze hakaret içeren her türlü söz, tavır ve davranışın karşısında olup bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu duruşundan taviz vermeyecektir.

Kaan Tangöze'nin verdiği konser şehri karıştırdı! Sosyal medyada tepki çekince rektörlükten jet açıklama geldi

KSÜ; şehriyle, öğrencisiyle ve çalışanıyla büyüyen bir değerdir. Bu değer, hiçbir manipülasyonla gölgelenemeyecek kadar güçlüdür. Üniversitemize yönelik her türlü karalama girişiminin karşısında durduğumuzu; gerçek dışı iddialarla oluşturulmak istenen algının kamuoyu nezdinde hiçbir karşılık bulmayacağını bir kez daha ifade ediyoruz.

https://x.com/ksuedutr/status/1993405879408894167

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Duman grubundan 11 yıl sonra efsane dönüş! İki yeni şarkı yayınladı
Duman, Mor ve Ötesi konseri iptal mi? İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklama yapıldı
ETİKETLER
#tartışma
#konser
#protesto
#duman
#Kaan Tangöze
#Balatalar Elimizde
#Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.