Çin'de işler rayından çıktı: Maaşlar yüzde 24 azaldı

Resmî büyüme rakamları güçlü görünse de, milyonlarca Çinli hayatını sürdürebilmek için ek iş yapıyor, maaşını aylarca alamıyor ve harcamalarını ertelemek zorunda kalıyor.

Devlet destekli bir emlak şirketinde çalışan Zhang Jinming'in maaşı geçen yıl %24 azaldı. 5.500 yuan yerine artık 4.200 yuan kazanıyor. Açığı kapatmak için her akşam işten sonra ve hafta sonları üç saat boyunca motosikletle yemek teslimatı yapıyor.

"Devlet kurumunda çalışırken kuryelik yapmak pek saygın sayılmaz," diyor 30 yaşındaki Zhang. Akşamları 60-70 yuan kazandığını ve genelde gece 11.30'a kadar sokaklarda olduğunu anlatıyor. "Maaş indirimi beni çok zorladı. Birçok meslektaşım işi bıraktı, onların iş yükü de bana kaldı."

RAKAMLAR GÜÇLÜ AMA ZEMİNDE ÇATLAKLAR

Çin ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde %5,2 büyümeyle beklentileri aştı. Ancak bu büyüme daha çok ihracat odaklı sektörlere dayanıyor. İç talebin zayıflığı, şirket kârlarını baskılarken, birçok çalışan ücret kesintileriyle ya da ödenmeyen maaşlarla baş etmeye çalışıyor.

Elektronik, otomotiv ve kamu hizmetleri gibi devletin ağırlıklı olduğu sektörlerde, ödemelerdeki gecikmeler dikkat çekiyor. Yerel yönetimlerin borç yükü ve ihracat baskısıyla daha da sıkı bütçelerle ilerlediği belirtiliyor. Ekonomist Max Zenglein, Çin'in "çift hızla ilerleyen" bir ekonomi olduğunu söylüyor: "Sanayi güçlü ama tüketim zayıf. Bu iki unsur birbirini doğrudan etkiliyor."

EĞİTİMCİLER DE ZOR DURUMDA

Guangxi bölgesindeki Chongzuo şehrinde öğretmenlik yapan 28 yaşındaki Frank Huang, son 2-3 aydır maaş alamıyor. "İstifa etmeye cesaret edemiyorum," diyor. "Şu anda ailemden destek alıyorum ama evli olsaydım, bir de çocuk ve kredi borcu olsaydı, dayanılmaz olurdu."

Benzer bir durum doğudaki Linquan ilçesinde yaşayan Yun adlı öğretmeni de etkiliyor. Maaşının performansa dayalı kısmı sürekli gecikiyor. "Benzin, otopark ve site aidatlarını ödedikten sonra markete para kalmıyor," diyen Yun, "Aç kalmasam bile, kendimi dileniyor gibi hissediyorum," ifadelerini kullanıyor.

HARCAMALAR BEKLEMEYE ALINDI

Gelirlerdeki düşüş, tüketimi de yavaşlattı. Bu da hükümetin iç talebi artırma planlarını zora sokuyor. Jiangsu eyaletinde yaşayan 20 yaşındaki garson Huang Tingting, çalıştığı restoranın işleri düşüp, işveren maaşsız izin teklif edince işi bırakmış. Ancak bu kez yeni bir iş bulmak o kadar kolay olmamış.

"Daha önce iş bulmam bir-iki gün sürerdi. Şimdi hazirandan beri işsizim," diyen Huang, başvurduğu işlerin onlarca başka aday tarafından da talep gördüğünü söylüyor. "Geçen yıla göre iş piyasası çok daha kötü."