Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Çin'de işler rayından çıktı: Maaşlar yüzde 24 azaldı

Resmî büyüme rakamları güçlü görünse de, milyonlarca Çinli hayatını sürdürebilmek için ek iş yapıyor, maaşını aylarca alamıyor ve harcamalarını ertelemek zorunda kalıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Çin'de işler rayından çıktı: Maaşlar yüzde 24 azaldı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
16.07.2025
saat ikonu 10:44
|
GÜNCELLEME:
16.07.2025
saat ikonu 10:44

Devlet destekli bir emlak şirketinde çalışan Zhang Jinming'in maaşı geçen yıl %24 azaldı. 5.500 yuan yerine artık 4.200 yuan kazanıyor. Açığı kapatmak için her akşam işten sonra ve hafta sonları üç saat boyunca motosikletle yemek teslimatı yapıyor.

"Devlet kurumunda çalışırken kuryelik yapmak pek saygın sayılmaz," diyor 30 yaşındaki Zhang. Akşamları 60-70 yuan kazandığını ve genelde gece 11.30'a kadar sokaklarda olduğunu anlatıyor. "Maaş indirimi beni çok zorladı. Birçok meslektaşım işi bıraktı, onların iş yükü de bana kaldı."

Çin'de işler rayından çıktı: Maaşlar yüzde 24 azaldı

RAKAMLAR GÜÇLÜ AMA ZEMİNDE ÇATLAKLAR

, bu yılın ikinci çeyreğinde %5,2 büyümeyle beklentileri aştı. Ancak bu büyüme daha çok ihracat odaklı sektörlere dayanıyor. İç talebin zayıflığı, şirket kârlarını baskılarken, birçok çalışan ücret kesintileriyle ya da ödenmeyen maaşlarla baş etmeye çalışıyor.

Elektronik, otomotiv ve kamu hizmetleri gibi devletin ağırlıklı olduğu sektörlerde, ödemelerdeki gecikmeler dikkat çekiyor. Yerel yönetimlerin borç yükü ve ihracat baskısıyla daha da sıkı bütçelerle ilerlediği belirtiliyor. Ekonomist Max Zenglein, Çin'in "çift hızla ilerleyen" bir ekonomi olduğunu söylüyor: "Sanayi güçlü ama tüketim zayıf. Bu iki unsur birbirini doğrudan etkiliyor."

Çin'de işler rayından çıktı: Maaşlar yüzde 24 azaldı

EĞİTİMCİLER DE ZOR DURUMDA

Guangxi bölgesindeki Chongzuo şehrinde öğretmenlik yapan 28 yaşındaki Frank Huang, son 2-3 aydır maaş alamıyor. "İstifa etmeye cesaret edemiyorum," diyor. "Şu anda ailemden destek alıyorum ama evli olsaydım, bir de çocuk ve kredi borcu olsaydı, dayanılmaz olurdu."

Benzer bir durum doğudaki Linquan ilçesinde yaşayan Yun adlı öğretmeni de etkiliyor. Maaşının performansa dayalı kısmı sürekli gecikiyor. "Benzin, otopark ve site aidatlarını ödedikten sonra markete para kalmıyor," diyen Yun, "Aç kalmasam bile, kendimi dileniyor gibi hissediyorum," ifadelerini kullanıyor.

HARCAMALAR BEKLEMEYE ALINDI

Gelirlerdeki düşüş, tüketimi de yavaşlattı. Bu da hükümetin iç talebi artırma planlarını zora sokuyor. Jiangsu eyaletinde yaşayan 20 yaşındaki garson Huang Tingting, çalıştığı restoranın işleri düşüp, işveren maaşsız izin teklif edince işi bırakmış. Ancak bu kez yeni bir iş bulmak o kadar kolay olmamış.

"Daha önce iş bulmam bir-iki gün sürerdi. Şimdi hazirandan beri işsizim," diyen Huang, başvurduğu işlerin onlarca başka aday tarafından da talep gördüğünü söylüyor. "Geçen yıla göre iş piyasası çok daha kötü."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Taşeron işçilere kötü haber: Yargıtay son noktayı koydu!
IBAN tek başına yetmeyecek! Yeni dönem tüm bankalarda zorunlu oldu
ETİKETLER
#işsizlik
#çin ekonomisi
#Küresel Ekonomik Kriz
#İç Talep
#Maaş Kesintileri
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.