Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı: Gözler yarına çevrildi

Türkiye ekonomisi için gelecek dönemin rotasını belirleyecek olan Orta Vadeli Program'ın (OVP) 8 Eylül'de (yarın) açıklanacak. Program, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında düzenlenecek toplantıyla kamuoyu ile paylaşılacak.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Yarın düzenleyeceğimiz basın toplantısıyla, ekonomik politikalarda üç yıllık yol haritamızı şekillendiren Orta Vadeli Programı açıklıyoruz" dedi. Yılmaz: "Odağında dezenflasyonu sürdürme, dengeli büyüme, kalıcı sosyal refah ve depremin yaralarını tamamen sarma olan programımızı güncellerken, ana politika çerçevemizi koruyoruz" dedi.

