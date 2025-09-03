Menü Kapat
32°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Dev bankadan Türkiye için yeni faiz tahmini

Türkiye İstatistik Kurumu bugün Ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜFE ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,04, yıllık bazda ise yüzde 32,95 oranında yükseldi. Açıklanan veriler sonrasında JPMorgan ekonomistleri TCMB’nin eylül ayında daha temkinli davranabileceğini öngördü.

Dev bankadan Türkiye için yeni faiz tahmini
03.09.2025
03.09.2025
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, tüketici fiyat endeksi () ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,04, yıllık bazda ise yüzde 32,95 oranında yükseldi.

Dev bankadan Türkiye için yeni faiz tahmini

Ağustosta açıklanan yüksek rakamlarının ardından ING ekonomistleri, ’nın 11 Eylül’de yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısında faiz indirimine giderse bunun daha sınırlı olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

DAHA TEMKİNLİ BİR DÖNEM GELİYOR

ING’nin ardından ekonomistleri de TCMB’nin eylül ayında daha temkinli davranabileceğini öngördü.

Dev bankadan Türkiye için yeni faiz tahmini

JPMorgan Ekonomisti Fatih Akçelik imzalı notta, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son dönemdeki siyasi oynaklık ışığında, dolarizasyonu önlemek adına daha temkinli olacağı aktarıldı.

Dev bankadan Türkiye için yeni faiz tahmini

İlgili notta, daha önce eylül ayında 300 baz puanlık indirim bekleyen JPMorgan’ın bu beklentisini 200 baz puan seviyesine çektiği paylaşıldı. JPMorgan, enflasyon rakamları sonrasında yıl sonuna yönelik faiz beklentisinin ise yüzde 37 olarak belirlendiğini duyurdu.

