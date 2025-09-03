Dev bankadan Türkiye için yeni faiz tahmini

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,04, yıllık bazda ise yüzde 32,95 oranında yükseldi.

Ağustosta açıklanan yüksek enflasyon rakamlarının ardından ING ekonomistleri, Merkez Bankası’nın 11 Eylül’de yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısında faiz indirimine giderse bunun daha sınırlı olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

DAHA TEMKİNLİ BİR DÖNEM GELİYOR

ING’nin ardından JPMorgan ekonomistleri de TCMB’nin eylül ayında daha temkinli davranabileceğini öngördü.

JPMorgan Ekonomisti Fatih Akçelik imzalı notta, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son dönemdeki siyasi oynaklık ışığında, dolarizasyonu önlemek adına daha temkinli olacağı aktarıldı.

İlgili notta, daha önce eylül ayında 300 baz puanlık indirim bekleyen JPMorgan’ın bu beklentisini 200 baz puan seviyesine çektiği paylaşıldı. JPMorgan, enflasyon rakamları sonrasında yıl sonuna yönelik faiz beklentisinin ise yüzde 37 olarak belirlendiğini duyurdu.