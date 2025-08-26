Devrim Kılıçoğlu, Kervan Gıda CEO’su olarak göreve başladı

Devrim Kılıçoğlu, 26 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla Kervan Gıda’nın yeni CEO’su olarak göreve başladı. 25 yıla yakın yöneticilik deneyimiyle otomotiv, perakende, holding ve teknoloji sektörlerinde çalışmış olan Kılıçoğlu, şirketin global büyüme ve dönüşüm hedeflerine liderlik edecek.

EĞİTİM VE PROFESYONEL ARKA PLAN

Kılıçoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra aynı üniversitede MBA programını tamamladı. Ayrıca Koç Üniversitesi’nde Executive MBA ve 2017 yılında Harvard Üniversitesi Advanced Management Programını bitirdi. 2018 yılında “Türkiye’nin En Etkin 50 CFO’su” arasında yer aldı. Evli ve bir çocuk babası olan Kılıçoğlu’nun kariyer yolculuğu 1996 yılında Ford Otosan’da Finans departmanında başladı.

ULUSLARARASI DENEYİM VE LİDERLİK GÖREVLERİ

2005-2007 yılları arasında Londra’daki Ford Ar-Ge merkezinde proje müdürü olarak görev yapan Kılıçoğlu, Türkiye’ye döndükten sonra Ford Otosan’da iş geliştirme, finans ve strateji departmanlarında çalıştı. 2015 yılında Koçtaş Yapı Marketleri’nde Mali İşler ve Yatırımdan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı. İki yıl sonra Ticari Grubun sorumluluğunu üstlendi ve 2020’de şirketin CEO’su oldu. Koçtaş’ta liderliği süresince e-ticaret, inovasyon, dijital dönüşüm, tedarik zinciri yönetimi ve müşteri deneyimi odaklı birçok yenilikçi projeyi hayata geçirdi.

Son olarak Savunma Sanayi Teknoloji sektöründe faaliyet gösteren Profen Teknoloji A.Ş.’de Strateji ve Finans Başkanı olarak görev yapan Kılıçoğlu, şirketin uluslararası büyüme, yeni yatırımlar, ortaklıklar ve iş geliştirme stratejilerini yönetti.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI BAŞAR’DAN ATAMA AÇIKLAMASI

Kervan Gıda Yönetim Kurulu Başkanı M. Şükrü Başar, atama ile ilgili şunları söyledi:

“Devrim Kılıçoğlu’nun liderliğinde markamızın, hem yurtiçinde hem de yurtdışında güçleneceğine inanıyoruz. Sürekli gelişim ve sürdürülebilir karlı büyüme hedeflerimiz doğrultusunda, ulusal ve uluslararası pazarlardaki etkinliğimizi artıracak ve yeni yatırım alanlarında büyümemizi destekleyecek deneyim ve vizyonuna güveniyoruz.”

YENİ CEO’DAN İLK MESAJ

Göreve başlamasının ardından konuşan Kılıçoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Kervan Gıda’nın CEO’su olarak bu sorumluluğu üstlenmek benim için büyük bir onur ve heyecan kaynağı. Amacımız, bugüne kadar elde edilen başarıları ileri taşımak, global pazarlardaki etkinliğimizi artırmak ve tüketicilerimize kaliteli, güvenilir ve yenilikçi ürünler sunmak olacak. Tüm paydaşlarımızla güçlü iş birliği ve şeffaf, değer odaklı bir yönetim anlayışı ile daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum.”