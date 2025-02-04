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Dolar karşısında TL’nin reel değeri güçleniyor! Son 5 yılın zirvesinde

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: AA
04 Şubat 2025 15:06 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 15:22

Reel efektif döviz kuru son 5 yılın zirvesine ulaştı. Türk Lirası güçleniyor.

Türk Lirası güçleniyor. Reel döviz kuru ocakta da yükselişini sürdürdü. TL’nin reel değeri 75,44’e ulaştı.

Dolar karşısında TL’nin reel değeri güçleniyor! Son 5 yılın zirvesinde - 1. Resim

MERKEZ BANKASI VERİLERİ AÇIKLADI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TÜFE bazlı reel efektif kuru endeksi ocak verisini açıkladı.

Reel efektif döviz kuru endeksi, Ocak 2025'te TÜFE bazında 4,1 puan artarak 75,44'e yükseldi. Veri ise TL’nin reel değerinin yaklaşık 5 yılın zirvesine çıktığını gösterdi.

Dolar karşısında TL’nin reel değeri güçleniyor! Son 5 yılın zirvesinde - 2. Resim

TL'NİN REEL DEĞERİ YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Türk Lirası’nın reel döviz kuru endeksi, ocak ayında üst üste beşinci kez artarak son beş yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan verilere göre, TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Ocak ayında yüzde 4,1 artışla 75,44 puana yükseldi.

Yİ-ÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi ise ocak ayında yüzde 2,4 artarak 99,03 puana çıktı. Aralık ayında 96,65 olarak açıklanan endeks, 96,73 puana revize edilmişti.

Dolar karşısında TL’nin reel değeri güçleniyor! Son 5 yılın zirvesinde - 3. Resim

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Kaynak: AA

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