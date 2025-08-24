Dolar kuru yükselişini sürdürüyor! İşte 24 Ağustos 2025 güncel döviz kurları: Dolar, euro, sterlin fiyatı

Küresel ekonomideki dalgalanmalar, merkez bankalarının kararları ve Türkiye ekonomisine ilişkin açıklanan veriler döviz piyasalarını etkilemeye devam ediyor. Son günlerde sınırlı artış ve düşüşlerle seyreden dolar, euro ve sterlin fiyatları, 24 Ağustos Pazar sabahı da dikkatle izleniyor. Yatırımcılar, majör para birimlerinin yön arayışını sürdürdüğü bu süreçte kurlardaki son rakamları yakından inceliyor.

DÖVİZ PİYASALARINDA SABAH GÖRÜNÜMÜ

Haftanın son işlem gününe yaklaşılırken finansal piyasalarda dengeli bir tablo öne çıkıyor. 24 Ağustos 2025 Pazar sabahı itibarıyla dolar, euro ve sterlin Türk lirası karşısında küçük değişimlerle işlem görüyor. Peki bugün dolar kaç TL, euro ve sterlin fiyatı ne durumda? İşte günün ilk rakamları...

24 AĞUSTOS 2025 DOLAR NE KADAR?

Alış: 40,8328 TL

Satış: 41,1434 TL

24 AĞUSTOS 2025 EURO NE KADAR OLDU?

Alış: 47,8364 TL

Satış: 48,3350 TL

24 AĞUSTOS 2025 İNGİLİZ STERLİNİ

Alış: 55,2135 TL

Satış: 55,8492 TL

24 AĞUSTOS 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI