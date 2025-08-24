Dolar kuru yükselişini sürdürüyor! İşte 24 Ağustos 2025 güncel döviz kurları: Dolar, euro, sterlin fiyatı

Küresel ekonomideki dalgalanmalar, merkez bankalarının kararları ve Türkiye ekonomisine ilişkin açıklanan veriler döviz piyasalarını etkilemeye devam ediyor. Son günlerde sınırlı artış ve düşüşlerle seyreden dolar, euro ve sterlin fiyatları, 24 Ağustos Pazar sabahı da dikkatle izleniyor. Yatırımcılar, majör para birimlerinin yön arayışını sürdürdüğü bu süreçte kurlardaki son rakamları yakından inceliyor.
Haftanın son işlem gününe yaklaşılırken finansal piyasalarda dengeli bir tablo öne çıkıyor. 24 Ağustos 2025 Pazar sabahı itibarıyla dolar, euro ve sterlin Türk lirası karşısında küçük değişimlerle işlem görüyor. Peki bugün dolar kaç TL, euro ve sterlin fiyatı ne durumda? İşte günün ilk rakamları...
Alış: 40,8328 TL
Satış: 41,1434 TL
Alış: 47,8364 TL
Satış: 48,3350 TL
Alış: 55,2135 TL
Satış: 55,8492 TL