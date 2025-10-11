Dolar ve Euro'da yükseliş! İşte 11 Ekim 2025 güncel döviz kurları: Dolar, euro fiyatı

Haftanın son işlem gününde yatırımcıların gözü yine döviz kurlarına çevrildi. Dolar ve Euro yine yukarı yönlü ilerleyişini sürdürüyor. Dün günü 48,4121 TL'den açan Euro, bugün 48,6486 TL seviyesinden işlem görüyor. Dolar ise dün günü 41,8334 TL'den açarken, bugün 41,8554 TL seviyesine çıktı.

Bankalararası piyasalarda dolar/TL kuru, gün boyunca 41,72 – 41,85 TL aralığında hareket etti. Gün sonu kapanışta dolar 41,85 TL seviyesinde işlem gördü.

11 EKİM 2025 CUMARTESİ GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar/TL: Alış 41,8063 TL – Satış 41,8554 TL

EURO NE KADAR OLDU?

Euro/TL: Alış 48,6125 TL – Satış 48,6486 TL