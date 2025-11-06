Dolar yatay seyirde, Euro yükselişe geçti! İşte 6 Kasım 2025 güncel döviz kuru, euro, dolar, sterlin fiyatı

Alım-satım yapan vatandaşlar ve yatırımcılar güncel döviz kurlarındaki gelişmeleri araştırmaya başladı. Dün günü yükselişle açan dolar bugün yatay seyirde, Euro ise yükselişe geçti. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 6 Kasım güncel fiyatlar...

6 KASIM 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU

ABD Doları: 42.10 (Alış) - 42.12 (Satış)

EURO: 48.48 (Alış) - 48.61 (Satış)

STERLİN: 55.08 (Alış) - 55.15 (Satış)