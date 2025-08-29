Menü Kapat
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında toplandı.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.08.2025
saat ikonu 09:57
|
GÜNCELLEME:
29.08.2025
saat ikonu 09:57

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı , Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Başkanı İbrahim Şenel ve Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan katıldı.

2026-2028 (OVP) hazırlıklarının ele alınacağı toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

