Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Safa Keser

Ekonomide yeni dönem: KKM’den sonra gözler gayrimenkulde

Kur Korumalı Mevduat’ın (KKM) sona ermesiyle birlikte yaklaşık 450 milyar TL’lik dev kaynak yeni adres arıyor. Ekonomide açılan bu yeni sayfanın en büyük kazananı ise gayrimenkul sektörü olacak. Yüksek faizlerin konut kredilerini zorlaştırdığı bir dönemde, özellikle arsa ve tarla yatırımları yatırımcıların gözdesi haline gelirken; sektör, KKM sonrası dönemin en parlak yatırım trendine hazırlanıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ekonomide yeni dönem: KKM’den sonra gözler gayrimenkulde
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
29.08.2025
saat ikonu 10:18
|
GÜNCELLEME:
29.08.2025
saat ikonu 10:18

Türkiye ekonomisinde bir döneme damgasını vuran Kur Korumalı Mevduat () uygulaması 23 Ağustos 2025 itibarıyla sona ererken, finansal piyasalarda yeni bir dönemin ilk sinyalleri görülmeye başladı.

KKM, 2023 yılında 143 milyar dolarlık (3,4 trilyon TL) büyüklüğe ulaşarak zirve yapmış, ancak zamanla daralarak 2025 Ağustos itibarıyla yaklaşık 11 milyar dolar (450 milyar TL) seviyesine kadar gerilemişti. TC Merkez Bankası, 2025 yılı para politikası metninde KKM’den çıkışı resmi bir hedef olarak açıklamış olsa da son adımla birlikte uygulama tamamen kapatılmış oldu.

KKM’nin sona ermesi; döviz, ve bankacılık sistemi açısından çeşitli risk ve fırsatları beraberinde getirse de serbest kalan dev kaynağın yönelimi açısından en çok dikkat çeken alanlardan birinin sektörü olması bekleniyor.

NOVO Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Aytuğ Dikbaşer, bu gelişmenin yatırımcı davranışları üzerinde belirleyici olacağını vurgulayarak şunları söyledi: “KKM’nin bitişiyle birlikte piyasada ciddi bir likidite boşalımı yaşanıyor. Yaklaşık 450 milyar TL’lik bu kaynağın önemli bir bölümünün gayrimenkule, özellikle de krediye ihtiyaç duyulmayan arsa ve tarla yatırımlarına yönelmesini bekliyoruz. Yatırımcılar, dalgalı piyasalarda güvenli liman arayışında gayrimenkulün cazibesini yeniden keşfedecek.” dedi.

Son dönemde yüksek faizler nedeniyle konut kredilerine erişimin zorlaştığına dikkat çeken uzmanlar, bu nedenle arsa ve tarla yatırımlarının öne çıkacağını belirtiyor. Özellikle gelişim gösteren bölgelerde, değer artışı potansiyelinin konut yatırımlarının üzerinde olması bekleniyor. Marmara ve Ege bölgesinde arsa, tarla ve konut yatırımlarının öne çıkması beklenirken, İstanbul ve belli büyükşehirlere yakın lokasyonlar, yatırımcı ilgisinin merkezine oturabilir.
Hazine açısından da süreç olumlu bir tablo sunuyor. KKM’nin sona ermesiyle birlikte kur farkı ödemeleri ortadan kalkacak, bu da bütçe disiplinini destekleyecek. Böylece hem kamu maliyesinde rahatlama sağlanacak hem de kaynakların ekonominin farklı alanlarına yönelmesi mümkün olacak.
Dikbaşer, bu gelişmenin gayrimenkul sektörüne uzun vadeli etkilerini şu sözlerle özetledi: “ sahnesinde yeni bir perde açıldı. Hazine üzerindeki yükün kalkması, finansal istikrarın güçlenmesi ve yatırımcıların yön arayışı, gayrimenkulü önümüzdeki dönemde bir kez daha stratejik konuma taşıyor. Doğru bölgelerde doğru yatırımlarla bu süreç hem yatırımcıya hem de sektöre kazandıracak.” sözlerine ekledi.

ETİKETLER
#Ekonomi
#kkm
#enflasyon
#gayrimenkul
#yatırım
#Kur Korunması
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.