TÜİK açıkladı: Ekonomik güven endeksi 98,2 oldu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı Ekonomik Güven Endeksi verilerini paylaştı. Ekonomik güven endeksi Eylül ayında 98,0 iken, Ekim ayında yüzde 0,3 oranında artarak 98,2 değerini aldı.
Bir önceki aya göre Ekim ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,3 oranında azalarak 83,6 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,2 oranında artarak 102,0 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,3 oranında azalarak 110,7 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3,7 oranında artarak 113,2 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 5,3 oranında azalarak 83,7 değerini aldı.