17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Emekli promosyonu için dikkat çeken rakam! Filiz Eryılmaz 'beklenebilir' diyerek tarih verdi

Emekli promosyonu halihazırda 30 bin lira sınırını aşmış durumda. Emekli maaşı yeni yılda ne kadar olacağı merakla beklenirken, bankaların promosyon yarışı da sürüyor. Banka promosyonu almak için emekliler kampanyaları sıkı bir şekilde takip ediyor. Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, bu konuda önemli bir tarihi işaret ederek, "En azından belki bir 40 bin TL'lere doğru yaklaştığı bir süreç olabilir" dedi. İşte detaylar...

Emekli promosyonu için dikkat çeken rakam! Filiz Eryılmaz 'beklenebilir' diyerek tarih verdi
19.10.2025
19.10.2025
saat ikonu 17:33

konusunda gaza bastı. Banka promosyonu rakamları 30 bin liranın üzerine çıktı. alan milyonlarca kişi en yüksek promosyon veren banka ile çalışmayı tercih ediyor. Öte yandan Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, emeklilere dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Promosyon rakamları için 40 bin lira seviyesinin görülebileceğini belirten Eryılmaz, 'beklenebilir' diyerek emeklilere tarih verdi. İşte Eryılmaz'ın dikkat çeken o açıklamaları...

Emekli promosyonu için dikkat çeken rakam! Filiz Eryılmaz 'beklenebilir' diyerek tarih verdi

EMEKLİ PROMOSYONU 32 BİN LİRAYA KADAR ÇIKTI

Katıldığı canlı yayında değerlendirmelerde bulunan Filiz Eryılmaz, şu açıklamalarda bulundu;

"Ekim ayı itibarıyla emeklilere verilen promosyonlarda ciddi bir özellikle özel bankalar arasında bir rekabet başladığını görüyoruz. Bu rekabeti aslında kızıştıran şey şu oldu; yakın vadeye kadar kamu bankaları tarafında daha sabit bir ödeme vardı. Fakat bu son 2-3 yıldır sabit giden ödemenin kamu bankaları tarafında revize edilmesiyle birlikte özel bankalar tarafındaki rekabetin hepten kızıştığını gördük. Şimdi rakamlara baktığımızda kamu bankaları daha bu noktada bir miktar daha özel bankalara göre daha aşağıda kalıyor. Dolayısıyla minimum 12 bin TL'den maksimum 32 bin TL'ye kadar varan promosyonlar olduğunu görüyoruz.

Emekli promosyonu için dikkat çeken rakam! Filiz Eryılmaz 'beklenebilir' diyerek tarih verdi

BANKA PROMOSYONU İÇİN REKABET ARTTI

Tabii sadece promosyon değil. Örneğin işte bir bankadan başka bankaya taşıdığınız zaman emekli maaşınızı hoş geldin faizini mevduat ödemesine mesela normal piyasa koşullarının üzerinde alma şansınız olabiliyor. Sadece bu değil. Kredi kartını aidatsız alabilme şansına sahip oluyorsunuz. Yine bir takım farklı alanlarda kolay bir şekilde bir takım ek avantajlardan yararlanma gibi meselelerden de faydalanıyorsunuz. Dolayısıyla özellikle dediğim gibi son dönemde bu kamu bankalarının el artırması özel bankalardaki rekabeti hepten artırdı.

Emekli promosyonu için dikkat çeken rakam! Filiz Eryılmaz 'beklenebilir' diyerek tarih verdi

PROMOSYON RAKAMLARI 40 BİN LİRAYI GÖREBİLİR

Ama hemen şöyle bir uyarıda bulunayım; biliyorsunuz Ocak ayı başında emekli maaşlarına zam gelecek. Dolayısıyla bir miktar aslında Ocak ayı beklenebilir. Çünkü Ocak ayı itibarıyla bu bankaların promosyon yarışının çok daha kızıştığı, rakamların çok daha yukarı gittiği bir süreç de olabilir. Tabi rakam vermek çok güç ama en azından şu an maksimum tutarın 32 bin TL olduğunu düşündüğümüzde yani bunun en azından belki bir 40 bin TL'lere doğru, o seviyelere doğru yaklaştığı bir süreç olabilir diye düşünüyorum. Çünkü 16 milyon emekli var ve bu emekli maaşları da bankalar için çok ciddi bir kaynak oluşturuyor."

