En çok milyoner kazanan ve kaybeden ülkeler belli oldu! Türkiye sıralamada şaşırttı

En fazla milyoner kazanan ve kaybeden ülkeler belli oldu. 2025'te yapılan araştırmalar kapsamında zengin ve milyonerlerin en çok tercih ettiği ülkeler öne çıktı. Türkiye de listede yer aldı. İşte detaylar...

Düşük vergiler, yüksek yaşam kalitesi ve siyasi istikrar sunan ülkeler, yüksek net gelire sahip bireyleri (HNWI) yatırım fırsatı sebebiyle çekebiliyor. Bazı ülkelerin ekonomik seviyeleri, milyoner ve girişimciler için yeni iş alanları hatta proje anlaşmaları sunabiliyor. 2025 yılında en fazla milyoner kazanan ve kaybeden ülkeleri araştırıldı.

MİLYONERLERİN GÖÇ VERİLERİ

Yaklaşık 60 büyük ekonominin milyoner göç verileri ortaya çıktı. Araştırmaya göre ülkelerde 2025'te milyonerlerin tahmini net giriş ve çıkış rakamları ve küresel servetin nerede yoğunlaştığı belli oldu.

MİLYONERLERİ CEZBEDEN ÜLKELER

BAE – 9800

ABD – 7500

İtalya – 3600

İsviçre – 3000

Suudi Arabistan – 2400

Singapur – 1600

Portekiz – 1400

Yunanistan – 1200

Kanada – 1000

Avustralya – 1000

Hong Kong – 800

Japonya – 600

Malta – 500

Tayland – 450

Kosta Rika – 350

Panama – 300

Kıbrıs – 250

Monako – 200

Cayman Adaları – 200

Yeni Zelanda – 150

Karadağ – 150

Hollanda – 100

Letonya – 100

Fas – 100

Mauritius– 100

Avusturya–50

Hırvatistan – 50

Bermuda – 50

Belçika – 50

Macaristan – 50

Seyşeller – 50

MİLYONERLERİN UZAKLAŞTIĞI ÜLKELER

İsveç – 50

Filipinler – 50

Angola – 50

Türkiye – 100

Tayvan – 100

İrlanda – 100

Arjantin – 100

Pakistan – 100

Mısır – 100

Norveç – 150

Meksika – 150

Kolombiya – 150

Lübnan – 200

İran – 200

Nijerya – 200

Endonezya – 250

Güney Afrika – 250

Vietnam – 300

İsrail – 350

Almanya – 400

İspanya – 500

Fransa – 800

Brezilya – 1.200

Rusya – 1.500

Güney Kore– 2.400

Hindistan – 3.500

Çin – 7.800

İngiltere – 16.500

2025'TE EN ÇOK KAZANANLAR

Visualcapitalist'te yer alan detaylarda Birleşik Arap Emirlikleri, düşük vergiler, lüks yaşam tarzı olanakları ve ekonomik açıklığıyla cazibesini pekiştirirken, net 9.800 milyoner artışıyla liderliği elinde tutuyor.

ABD, çeşitlendirilmiş ekonomisi ve yatırım fırsatlarıyla yönlendirilen 7.500 milyoner ekleyerek ikinci sırada yer alıyor. İtalya ve Portekiz gibi Güney Avrupa ülkeleri de "altın vize" programlarıyla HNWI'leri çekerek öne çıkıyor.

TÜRKİYE DE LİSTEDE

İngiltere'deki yüksek gelirli bireylerin ülkeden göç etmesinin nedenleri arasında sermaye kazançları ve miras vergilerindeki artışlar ile ekonomik güvenin azalması yer alıyor. Milyoner çıkışlarının yaşandığı ülkeler arasında Fransa, Brezilya ve Hindistan da üst sıralarda yer alıyor. Türkiye de yapılan araştırmalar kapsamında sıralamada yerini aldı.