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 | Murat Makas

En çok milyoner kazanan ve kaybeden ülkeler belli oldu! Türkiye sıralamada şaşırttı

En fazla milyoner kazanan ve kaybeden ülkeler belli oldu. 2025'te yapılan araştırmalar kapsamında zengin ve milyonerlerin en çok tercih ettiği ülkeler öne çıktı. Türkiye de listede yer aldı. İşte detaylar...

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En çok milyoner kazanan ve kaybeden ülkeler belli oldu! Türkiye sıralamada şaşırttı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
09.07.2025
saat ikonu 11:40
|
GÜNCELLEME:
09.07.2025
saat ikonu 11:40

Düşük vergiler, yüksek yaşam kalitesi ve siyasi istikrar sunan ülkeler, yüksek net gelire sahip bireyleri (HNWI) fırsatı sebebiyle çekebiliyor. Bazı ülkelerin ekonomik seviyeleri, milyoner ve girişimciler için yeni iş alanları hatta proje anlaşmaları sunabiliyor. 2025 yılında en fazla milyoner kazanan ve kaybeden ülkeleri araştırıldı.

En çok milyoner kazanan ve kaybeden ülkeler belli oldu! Türkiye sıralamada şaşırttı

MİLYONERLERİN GÖÇ VERİLERİ

Yaklaşık 60 büyük ekonominin milyoner verileri ortaya çıktı. Araştırmaya göre ülkelerde 2025'te milyonerlerin tahmini net giriş ve çıkış rakamları ve küresel servetin nerede yoğunlaştığı belli oldu.

En çok milyoner kazanan ve kaybeden ülkeler belli oldu! Türkiye sıralamada şaşırttı

MİLYONERLERİ CEZBEDEN ÜLKELER

BAE – 9800
ABD – 7500
İtalya – 3600
İsviçre – 3000
Suudi Arabistan – 2400
Singapur – 1600
Portekiz – 1400
Yunanistan – 1200
Kanada – 1000
Avustralya – 1000
Hong Kong – 800
Japonya – 600
Malta – 500
Tayland – 450
Kosta Rika – 350
Panama – 300
Kıbrıs – 250
Monako – 200
Cayman Adaları – 200
Yeni Zelanda – 150
Karadağ – 150
Hollanda – 100
Letonya – 100
Fas – 100
Mauritius– 100
Avusturya–50
Hırvatistan – 50
Bermuda – 50
Belçika – 50
Macaristan – 50
Seyşeller – 50

En çok milyoner kazanan ve kaybeden ülkeler belli oldu! Türkiye sıralamada şaşırttı

MİLYONERLERİN UZAKLAŞTIĞI ÜLKELER

İsveç – 50
Filipinler – 50
Angola – 50
Türkiye – 100
Tayvan – 100
İrlanda – 100
Arjantin – 100
Pakistan – 100
Mısır – 100

Norveç – 150
Meksika – 150
Kolombiya – 150
Lübnan – 200
İran – 200
Nijerya – 200
Endonezya – 250
Güney Afrika – 250
Vietnam – 300
İsrail – 350
Almanya – 400
İspanya – 500
Fransa – 800
Brezilya – 1.200
Rusya – 1.500
Güney Kore– 2.400
Hindistan – 3.500
Çin – 7.800
İngiltere – 16.500

En çok milyoner kazanan ve kaybeden ülkeler belli oldu! Türkiye sıralamada şaşırttı

2025'TE EN ÇOK KAZANANLAR

Visualcapitalist'te yer alan detaylarda Birleşik Arap Emirlikleri, düşük vergiler, lüks yaşam tarzı olanakları ve ekonomik açıklığıyla cazibesini pekiştirirken, net 9.800 milyoner artışıyla liderliği elinde tutuyor.

ABD, çeşitlendirilmiş ekonomisi ve yatırım fırsatlarıyla yönlendirilen 7.500 milyoner ekleyerek ikinci sırada yer alıyor. İtalya ve Portekiz gibi Güney Avrupa ülkeleri de "altın vize" programlarıyla HNWI'leri çekerek öne çıkıyor.

TÜRKİYE DE LİSTEDE

İngiltere'deki yüksek gelirli bireylerin ülkeden göç etmesinin nedenleri arasında sermaye kazançları ve miras vergilerindeki artışlar ile ekonomik güvenin azalması yer alıyor. Milyoner çıkışlarının yaşandığı ülkeler arasında Fransa, Brezilya ve Hindistan da üst sıralarda yer alıyor. Türkiye de yapılan araştırmalar kapsamında sıralamada yerini aldı.

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ETİKETLER
#vergi
#yatırım
#göç
#ekonomik güven endeksi
#Milyonerler
#Yaşam Kalitesi
#Uluslararası Finans
#Ekonomi
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