En çok şube kapatan ve açan bankalar belli oldu! TBB açıkladı

26 Ocak 2025 15:37 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 15:47

Geçen yıl şube sayısını en çok artıran ve azaltan bankalar belli oldu. Türkiye Bankalar Birliği (TBB), banka, çalışan ve sube sayıları istatistiklerini yayımladı.

Türkiye’de faaliyet gösteren bankaların toplam şube sayısı düştü. Aralık 2023’te 9 bin 947 iken, şube sayıları Aralık 2024’te 9 bin 329’a geriledi. Özel ve yabancı sermayeli bankaların şube sayısındaki azalış trendi devam ediyor. ŞUBE SAYISINI EN ÇOK ARTIRAN VE AZALTAN BANKALAR Özel sermayeli bankalar ile yabancı sermayeli bankaların şube sayısı gerilerken kamu sermayeli bankaların şube sayısı arttı. özel sermayeli bankaların şube sayısı 3 bin 418’den 3 bin 317’ye,

yabancı sermayeli bankaların şube sayısı 2 bin 211’den 2 bin 93’e düştü.

kamu bankalarının şube sayısı 2023 sonunda 3 bin 792 iken 2024 sonunda 3 bin 837 oldu. 2024 YILINDA EN ÇOK ŞUBE KAPATAN BANKALAR 2024 yılında şube sayısını azaltan bankalar şöyle; ING: 61 şube

İş Bankası: 54 şube

Garanti BBVA: 20 şube

Anadolubank: 19 şube

Akbank: 11 şube 2024 YILINDA EN ÇOK ŞUBE AÇAN BANKALAR 2024 yılında şube sayısını artıran bankalar şöyle; Vakıfbank: 20 şube

Halkbank: 13 şube

Ziraat Bankası: 12 şube

Şekerbank: 1 şube

Aktifbank: 1 şube BANKALARDA ÇALIŞAN SAYISI DA GERİLEDİ 2023 sonunda bankalarda çalışan sayısı 189 bin 107 iken bu sayı 2024 sonunda 187 bin 909’a düştü. İlgili Haberler 'Para biriktiremiyorum' diyenler dikkat! Borçtan uzak durmaya hazır olun: 50/30/20 kuralı hayatınızı değiştirecek