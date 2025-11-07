Menü Kapat
17°
Enerji sektöründe yeni düzenleme: Sigorta yükümlülüğü taşıyıcıya devredilebilecek

Nükleer Düzenleme Kurumu ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun "Nükleer Risklere İlişkin Sorumluluk Sigortasına ve Teminatına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.11.2025
saat ikonu 09:53
|
GÜNCELLEME:
07.11.2025
saat ikonu 09:53

işleten tüzel kişiler, nükleer maddelerin taşınmasına ilişkin yaptırma veya teminat gösterme yükümlülüğünü Nükleer Düzenleme Kurumunun onaylaması şartıyla taşıyıcıya devredebilecek.

Buna göre, nükleer tesis işleten tüzel kişiler, nükleer maddelerin taşınmasına ilişkin sigorta yaptırma veya teminat gösterme yükümlülüğünü Nükleer Düzenleme Kurumunun onaylaması şartıyla taşıyıcıya devredebilecek.

İşletenin, bu devir için asgari olarak, taşıyıcının bu yükümlülüğü devralmayı talep ettiğine ve işletenin bu devre muvafakat ettiğine dair açık hükümlere yer verilen yazılı sözleşmeyi, taşıyıcının nükleer maddelerin taşınmasına ilişkin sigorta yaptırma veya teminat gösterme yükümlülüğünü yerine getirdiğine dair belgeleri, taşıyıcının taşımaya bağlı olarak meydana gelen nükleer zararlardan dolayı işleten sıfatıyla sorumlu olacağını bildiğine yönelik açık beyanını ve kurum tarafından talep edilen diğer hususları içeren bilgi ve belgeleri Nükleer Düzenleme Kurumuna sunması gerekecek.

Sunulan bilgi ve belgelerin Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından onaylanmasıyla işletenin nükleer maddelerin taşınmasına ilişkin sigorta yaptırma veya teminat gösterme yükümlülüğü taşıyıcıya devrolabilecek.

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca merkezi yönetim kapsamındaki kamu idaresi olan ya da sermayesinin tamamı kamuya ait olan Nükleer Tesislere İlişkin Yetkilendirmeler Yönetmeliği kapsamındaki araştırma reaktörlerini işletenler, sigorta yaptırma ve teminat gösterme yükümlülüğünden muaf olacak.

