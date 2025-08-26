Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
Et fiyatlarına zam mı gelecek? Bakanlık o iddialara cevap verdi

Tarım ve Orman Bakanlığı, ‘Şap aşısının etkisiz olduğu, et ve süt fiyatlarının artacağı’ iddialarına yanıt verdi. Bakanlık, şap hastalığına karşı geliştirilen aşı sayesinde 24 ilde hayvan pazarlarının yeniden açıldığını duyurdu.

"Şap aşısı" ile ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, "aşının etkisiz olduğu, et ve süt fiyatlarının artacağı" iddialarının olduğunu dikkat çekti.

Bakanlık, şap hastalığına karşı geliştirilen sayesinde 24 ilde hayvan pazarlarının yeniden açıldığını duyurdu.

"ŞAP HASTALIĞI İÇİN ETKİLİ BİR AŞI GELİŞTİRİLDİ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye'de 1965 yılından bu yana ilk kez görülen serotipi SAT-1'e karşı kısa sürede etkili bir aşı üretildiği vurgulandı.

Bakanlık, hastalığın yayılımını engellemek için hayvan hareketlerinin kısıtlandığını ve hayvan pazarlarının geçici olarak kapatıldığını hatırlattı.

12 MİLYON 450 BİN DOZ AŞI SAHAYA SEVK EDİLDİ


Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Şap Enstitüsü tarafından bugüne kadar 12 milyon 450 bin doz aşı sahaya sevk edilirken, bu rakamın ağustos ayı sonunda 13 milyon 750 bine ulaşması bekleniyor. Aşılama oranının yüzde 85'in üzerine çıkmasıyla birlikte ilk etapta Hakkari, Van, Edirne, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale ve Kırklareli'nde hayvan pazarları geçen hafta yeniden açıldı.

24 İLDE HAYVAN PAZARLARI YENİDEN AÇILDI

Son olarak aşılama oranının yüzde 85'in üzerine çıktığı Çorum, Çankırı, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Amasya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop illerinde de hayvan pazarlarının açıldığı bildirildi. Böylece toplam 24 ilde hayvan pazarları yeniden faaliyete geçti.

Bakanlık açıklamasında, aşılamadaki başarının artmasıyla diğer illerde de pazarların kademeli olarak açılacağı vurgulandı. Ayrıca şap aşısının hastalığı yaydığı, etkisiz olduğu, et ve süt fiyatlarının artacağı ya da kırmızı et tedarikinin biteceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı, bunların bilinçli bir dezenformasyon olduğu ifade edildi.

