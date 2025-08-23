Menü Kapat
Ekonomi
Ethereum rekoru zorladı: Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları kriptoyu uçurdu

Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimi sinyali vermesi, kripto para piyasalarında büyük bir sıçramya yol açtı. Ethereum, tüm zamanların zirvesine yaklaşırken Bitcoin de hızla yükseldi.

ABD Merkez Bankası () Başkanı , Jackson Hole’da yaptığı konuşmada “risklerin dengesi değişiyor” diyerek Eylül ayında gelebileceğinin sinyalini verdi. Bu açıklama, yatırımcıları yeniden riskli varlıklara yönlendirdi.

Ethereum rekoru zorladı: Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları kriptoyu uçurdu

ETHEREUM TARİHİ SEVİYEYE YAKLAŞTI

Powell’ın konuşmasının ardından yüzde 13 artışla 4.814 dolara kadar çıktı. Bu rakam, Kasım 2021’de görülen 4.878 dolarlık rekor seviyenin hemen altında kaldı. de aynı dönemde yüzde 4 yükselerek 117 bin dolar seviyesine ulaştı.

Ethereum rekoru zorladı: Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları kriptoyu uçurdu

KRİPTO PİYASASI 4 TRİLYON DOLARI AŞTI

Binance verilerine göre toplam piyasa değeri yüzde 6 yükselişle 4,1 trilyon doları geçti. Bu hareket, ABD borsalarındaki ralliyle paralel ilerledi. S&P 500 endeksi cuma sabahından bu yana yüzde 1,5 değer kazandı.

BELİRSİZLİKLER YERİNİ İYİMSERLİĞE BIRAKTI

Geçtiğimiz hafta ABD’de açıklanan ve üretici fiyat verileri piyasalarda dalgalanmalara yol açmıştı. Özellikle üretici fiyat endeksindeki yüzde 0,9’luk sert artış, faizlerin yüksek kalacağı endişesini artırmıştı. Ancak Powell’ın mesajı sonrası bu kaygılar hızla dağıldı.

