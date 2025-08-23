Ethereum rekoru zorladı: Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları kriptoyu uçurdu

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole’da yaptığı konuşmada “risklerin dengesi değişiyor” diyerek Eylül ayında faiz indirimi gelebileceğinin sinyalini verdi. Bu açıklama, yatırımcıları yeniden riskli varlıklara yönlendirdi.

ETHEREUM TARİHİ SEVİYEYE YAKLAŞTI

Powell’ın konuşmasının ardından Ethereum yüzde 13 artışla 4.814 dolara kadar çıktı. Bu rakam, Kasım 2021’de görülen 4.878 dolarlık rekor seviyenin hemen altında kaldı. Bitcoin de aynı dönemde yüzde 4 yükselerek 117 bin dolar seviyesine ulaştı.

KRİPTO PİYASASI 4 TRİLYON DOLARI AŞTI

Binance verilerine göre toplam kripto para piyasa değeri yüzde 6 yükselişle 4,1 trilyon doları geçti. Bu hareket, ABD borsalarındaki ralliyle paralel ilerledi. S&P 500 endeksi cuma sabahından bu yana yüzde 1,5 değer kazandı.

BELİRSİZLİKLER YERİNİ İYİMSERLİĞE BIRAKTI

Geçtiğimiz hafta ABD’de açıklanan enflasyon ve üretici fiyat verileri piyasalarda dalgalanmalara yol açmıştı. Özellikle üretici fiyat endeksindeki yüzde 0,9’luk sert artış, faizlerin yüksek kalacağı endişesini artırmıştı. Ancak Powell’ın mesajı sonrası bu kaygılar hızla dağıldı.