Ev arayanlar rotayı değiştirdi: Sıfır konutlar cep yakıyor! Vatandaş ikinci ele yöneldi

Ev fiyatlarının 10 milyon lirayı aşmasıyla birlikte vatandaşlar rotayı ikinci el konutlara çevirdi. Uzmanlar, kentsel dönüşüm destekleri ve alternatif finansman modellerinin etkisiyle satışların hız kazanacağını, konut tercihlerinin ise farklılaşmaya başladığını belirtiyor.

İnşaat Müteahhitleri Sanayicileri İş İnsanları Federasyonu (İMSİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Demir, inşaat sektörünün Türkiye ekonomisine uzun yıllardır önemli katkılar sunduğunu belirtti. Demir, kentsel dönüşüm projelerinin hız kazanması ve sektörün hareketliliği koruyabilmesi adına devlet desteklerinin artırılması gerektiğini vurguladı. Özellikle faiz oranlarının düşürülmesi ve finansmana erişimin kolaylaştırılması durumunda, konut satışlarında yılın ikinci yarısında da yukarı yönlü bir ivmenin sürdürülebileceğine dikkat çekti.

KONUT SATIŞLARINDAKİ ARTIŞ SEKTÖRE UMUT VERİYOR

Şeref Demir, 2025 yılının ilk çeyreğinde konut satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,1 artarak yaklaşık 336 bin seviyesine ulaşmasının sektör adına umut verici olduğunu ifade etti. Bu artışın, sektörün ihtiyaç duyduğu hareketlenme adına önemli bir sinyal olduğunu belirtti. Ayrıca, vatandaşların konut ihtiyacının devam ettiğine ve bu ihtiyacın karşılanabilmesi için inşaat sektörüne daha fazla destek verilmesi gerektiğine değinen Demir, yeni konut inşa edilmemesinin kira fiyatlarını da yukarı çektiğine dikkat çekti.



KONUT SATIŞLARI SON 13 YILIN EN YÜKSEK İKİNCİ RAKAMI

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) 54. Komite Başkanı Özkan Aydemir ise 2025 yılının ilk çeyreğindeki konut satışlarının son 13 yılın en yüksek ikinci rakamı olduğuna işaret etti. Aydemir, vatandaşların yeniden konuta yönelerek oturum ve yatırım amaçlı alım yaptıklarını söyledi.

Aydemir, yılın son çeyreklerinde konut satışlarında her zaman artış görüldüğünü belirterek, 2025 yılı sonunda Türkiye genelinde 1,5 milyonun üzerinde konut satışı beklendiğini ifade etti.

BÜYÜKŞEHİRLERDEKİ KONUTLAR 10 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE

Özkan Aydemir, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) 10 milyon liranın üzerindeki konutlara kredi verilmemesi yönündeki kararına da değindi. Büyükşehirlerde birçok konutun bu sınırı aştığını dile getiren Aydemir, ekspertiz değerlerinin güncellenmesi durumunda satışların daha da artabileceğini belirtti.



İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA ARTIŞ DİKKAT ÇEKİYOR

Konut üretimindeki düşüşün etkisiyle ikinci el konut satışlarının arttığını belirten Aydemir, 2019 öncesinde yüzde 50 civarında olan sıfır ve ikinci el konut satış oranlarının, son yıllarda ikinci el lehine değiştiğini ve bu oranın yüzde 70'e ulaştığını söyledi.

1 MİLYONUN ÜZERİNDE YENİ KONUT İHTİYACI VAR

Türkiye’de her yıl ortalama 600 bin yeni konuta ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Aydemir, 2000 yılı öncesinde yapılmış çok sayıda eski konutun da yenilenmesi gerektiğini ifade etti. Bu veriler doğrultusunda yıllık en az 1 milyon sıfır konut üretimine ihtiyaç olduğunu belirtti.



Son dönemde özellikle 1+1 ve 2+1 dairelerin daha fazla tercih edildiğine dikkat çeken Aydemir, bu eğilimin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini öngördü. Küçük metrekareli dairelerin, hem inşaat firmaları hem de alıcılar açısından ekonomik açıdan daha ulaşılabilir olduğunun altını çizdi.