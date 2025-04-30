Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Ev arayanlar rotayı değiştirdi: Sıfır konutlar cep yakıyor! Vatandaş ikinci ele yöneldi

Ev fiyatlarının 10 milyon lirayı aşmasıyla birlikte vatandaşlar rotayı ikinci el konutlara çevirdi. Uzmanlar, kentsel dönüşüm destekleri ve alternatif finansman modellerinin etkisiyle satışların hız kazanacağını, konut tercihlerinin ise farklılaşmaya başladığını belirtiyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.04.2025
saat ikonu 16:11
|
GÜNCELLEME:
30.04.2025
saat ikonu 16:11

İnşaat Müteahhitleri Sanayicileri İş İnsanları Federasyonu (İMSİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Demir, inşaat sektörünün Türkiye ekonomisine uzun yıllardır önemli katkılar sunduğunu belirtti. Demir, kentsel dönüşüm projelerinin hız kazanması ve sektörün hareketliliği koruyabilmesi adına devlet desteklerinin artırılması gerektiğini vurguladı. Özellikle faiz oranlarının düşürülmesi ve finansmana erişimin kolaylaştırılması durumunda, konut satışlarında yılın ikinci yarısında da yukarı yönlü bir ivmenin sürdürülebileceğine dikkat çekti.

Ev arayanlar rotayı değiştirdi: Sıfır konutlar cep yakıyor! Vatandaş ikinci ele yöneldi

KONUT SATIŞLARINDAKİ ARTIŞ SEKTÖRE UMUT VERİYOR

Şeref Demir, 2025 yılının ilk çeyreğinde konut satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,1 artarak yaklaşık 336 bin seviyesine ulaşmasının sektör adına umut verici olduğunu ifade etti. Bu artışın, sektörün ihtiyaç duyduğu hareketlenme adına önemli bir sinyal olduğunu belirtti. Ayrıca, vatandaşların konut ihtiyacının devam ettiğine ve bu ihtiyacın karşılanabilmesi için inşaat sektörüne daha fazla destek verilmesi gerektiğine değinen Demir, yeni konut inşa edilmemesinin kira fiyatlarını da yukarı çektiğine dikkat çekti.

KONUT SATIŞLARI SON 13 YILIN EN YÜKSEK İKİNCİ RAKAMI

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) 54. Komite Başkanı Özkan Aydemir ise 2025 yılının ilk çeyreğindeki konut satışlarının son 13 yılın en yüksek ikinci rakamı olduğuna işaret etti. Aydemir, vatandaşların yeniden konuta yönelerek oturum ve yatırım amaçlı alım yaptıklarını söyledi.
Aydemir, yılın son çeyreklerinde konut satışlarında her zaman artış görüldüğünü belirterek, 2025 yılı sonunda Türkiye genelinde 1,5 milyonun üzerinde konut satışı beklendiğini ifade etti.

Ev arayanlar rotayı değiştirdi: Sıfır konutlar cep yakıyor! Vatandaş ikinci ele yöneldi

BÜYÜKŞEHİRLERDEKİ KONUTLAR 10 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE

Özkan Aydemir, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) 10 milyon liranın üzerindeki konutlara kredi verilmemesi yönündeki kararına da değindi. Büyükşehirlerde birçok konutun bu sınırı aştığını dile getiren Aydemir, ekspertiz değerlerinin güncellenmesi durumunda satışların daha da artabileceğini belirtti.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA ARTIŞ DİKKAT ÇEKİYOR

Konut üretimindeki düşüşün etkisiyle ikinci el konut satışlarının arttığını belirten Aydemir, 2019 öncesinde yüzde 50 civarında olan sıfır ve ikinci el konut satış oranlarının, son yıllarda ikinci el lehine değiştiğini ve bu oranın yüzde 70'e ulaştığını söyledi.

Ev arayanlar rotayı değiştirdi: Sıfır konutlar cep yakıyor! Vatandaş ikinci ele yöneldi

1 MİLYONUN ÜZERİNDE YENİ KONUT İHTİYACI VAR

Türkiye’de her yıl ortalama 600 bin yeni konuta ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Aydemir, 2000 yılı öncesinde yapılmış çok sayıda eski konutun da yenilenmesi gerektiğini ifade etti. Bu veriler doğrultusunda yıllık en az 1 milyon sıfır konut üretimine ihtiyaç olduğunu belirtti.

Son dönemde özellikle 1+1 ve 2+1 dairelerin daha fazla tercih edildiğine dikkat çeken Aydemir, bu eğilimin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini öngördü. Küçük metrekareli dairelerin, hem inşaat firmaları hem de alıcılar açısından ekonomik açıdan daha ulaşılabilir olduğunun altını çizdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kripto para piyasasında son durum! Bitcoin 100 bin doları aşabilecek mi? Uzman isim açıkladı
Altın yatırımcıları dikkat! 2 Mayıs Cuma günü kritik eşik aşılabilir: İslam Memiş uyardı

Sıkça Sorulan Sorular

Hiç param yokken nasıl ev alabilirim?
Konut kredisinde ipotek işlemine başvurarak kullanmak istediğiniz krediyi peşinatsız bir şekilde alabilirsiniz. Peşinatsız konut kredisi almak için bir bankaya başvurduğunuzda banka sizden bir evi ipotek göstermenizi talep edebilir. Böylece satın alacağınız konutun değerinin tamamı için kredi çekebilirsiniz.
ETİKETLER
#konut fiyatları
#ev fiyatları
#ikinci el konutlar
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.