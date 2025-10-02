Ev tekstili sektöründen 700’e yakın temsilci Bursa’da buluştu! Ev tekstilinde ‘Bursa’ markası daha da güçlenecek

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) Bursa’da bir araya geldi. TETSİAD Başkan Adayı Murat Şahinler’in ev sahipliğinde düzenlenen organizasyona 700’e yakın sektör temsilcisi katıldı. Organizasyonda konuşma yapan Murat Şahinler, ev tekstili sektörüne ve TETSİAD’ın yeni dönemine dair önemli açıklamalar yaptı.

Türkiye ekonomisinin zor bir dönemden geçtiğini ifade eden Murat Şahinler, yüksek faiz oranlarının, enflasyonun, artan işçilik ve enerji maliyetlerinin rekabetçiliği derinden etkilediğini ifade etti. Bu zorlukların sektörün dönüşümü için önemli bir mesaj verdiğinin altını çizen Şahinler, “Artık markalaşan, dijitalleşme süreçlerini tamamlayan, katma değer üreten, tasarımı önceliklendiren, genç ve dinamik yapıyı oluşturan firmalar ayakta kalabilecek. Biz de sektörümüzün gücüne ve bu ailenin dayanışmasına güvenerek, bu konu başlıkları üzerine yoğunlaşarak sektörümüze yeni bir vizyon çizdik. İşte tam da bu yüzden yönetim sorumluluğunu devraldığımızda yalnızca vizyon projeleri değil; aynı zamanda üyelerimizin günlük hayatına ve bütçesine dokunan, nefes aldıracak projeler hayata geçireceğiz. İhracatı artıracak, maliyetleri düşürecek, finansmana erişimi kolaylaştıracak adımlar atacağız.” dedi.

BURSA’NIN LİDERLİĞİNİ GÜÇLENDİRECEĞİZ

Göreve geldiklerinde ulusal ve uluslararası kurumlarla yapacakları iş birlikleri sayesinde her üyenin rekabet gücünü artıracaklarını kaydeden Murat Şahinler, “Ayrıca gençleri ve kadınları bu sektöre daha fazla dahil edecek, tasarım ve dijital dönüşüm yatırımlarına öncülük edeceğiz. HOMETEX Fuarı’nı ve Ev Tekstili Akademisi’ni daha etkin hale getirerek Bursa’nın ve Türkiye’nin bu alandaki liderliğini güçlendireceğiz. Ortak akılla, şeffaflıkla ve katılımcı bir anlayışla yöneteceğimiz bir TETSİAD hedefliyoruz. İşte bu yüzden Bursa sektörümüz için çok önemli. Bursa, sadece Türkiye’nin değil; Avrupa’nın da en önemli ev tekstili merkezlerinden biri. Üretim kapasitesi, iş gücü ve tasarım kabiliyetiyle ülkemizin gururudur. Hep birlikte bu şehri ve bu sektörü daha da ileri taşımak için bir aradayız.” diye konuştu.

3 AYDA BİR ŞEFFAF BÜTÇE TOPLANTISI

TETSİAD’da her üç ayda bir tüm üyelerle şeffaf bütçe toplantıları gerçekleştireceklerini dile getiren Murat Şahinler, sözlerini şöyle sürdürdü: “Derneğimizin bütçesi herkese açık olacak. Herkes dernek bütçesinin nasıl harcandığını ve harcanacağını görecek. Tüm üyelerimiz bütçeye ilişkin söz sahibi olacak. Ayrıca biz yola çıktığımızda her alt sektörümüzü ve her şehrimizi kapsayacak bir yönetim anlayışı benimsediğimizi ilan etmiştik. Bursamıza ise burada ayrı bir sorumluluk düşüyor.

HOMETEX Fuarımızı KFA Fuarcılık düzenlediği için Bursa’daki yönetim kurulu arkadaşlarımızın bütçe kontrolü ve fuar organizasyonu kapsamında daha fazla rol almasını talep edeceğiz. Bu kapsamda sektörümüzün ihtiyacı halinde Bursa ve Denizli şehirlerimizde koordinasyonumuzu artırabilecek bir iletişim ofisi açmayı hedeflediğimizin müjdesini paylaşmak istiyorum.”