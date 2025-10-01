Evcil hayvan sektöründe küresel yükseliş

Sektör raporlarına göre, evcil hayvan ürünleri ve aksesuarları pazarı milyarlarca dolarlık hacme ulaşmış durumda. Bu yükselişin ardında, evcil dostlarımızın aile üyelerimiz gibi görülmesi ve onların yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik artan bilinç yatıyor. Bu dinamik büyüme, hem üreticiler hem de tedarikçiler için benzersiz fırsatlar doğuruyor. Türkiye, coğrafi konumu, üretim gücü ve yenilikçi markalarıyla bu küresel pazarda önemli bir merkez hâline gelmiş durumda. İşte bu noktada, İstanbul’da düzenlenen Petzoo Eurasia fuarı, sektörün kalbinin attığı en önemli platformlardan biri olarak öne çıkıyor.

Petzoo Eurasia Sektörün En Büyük Buluşması

Bu yıl 11. kez kapılarını açacak olan Petzoo Eurasia — Uluslararası Evcil Hayvan Ürün, Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri Fuarı, 8–11 Ekim 2025 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek.



Fuar; kedi, köpek, kuş, akvaryum ve egzotik canlıların bakım ürünleri ve aksesuarlarına; yem ve sağlık ürünlerinden, teknolojik yeniliklere kadar evcil hayvan dünyasının en geniş yelpazesini bir araya getiriyor. Dünyanın dört bir yanından üreticiler, distribütörler, ithalatçılar ve sektör profesyonelleri İstanbul’da buluşacak.



Özellikle Avrupa, Orta Doğu ve Asya’dan yoğun ziyaretçi beklenen fuar, katılımcılarına sadece ürün tanıtımı değil, aynı zamanda iş birliği, ihracat fırsatları ve yeni pazar kapıları açma imkânı da sunuyor.



Evcil Hayvan Dünyasının Kalbi İstanbul’da Atıyor PETZOO Eurasia 2025 Başlıyor

210 dan fazla Firma, Yüzlerce Marka, 20’den Fazla Ülkeden Katılımcı ve 35000’den Fazla Ziyaretçiyle PETZOO Eurasia 2025, Evcil Hayvan Sektörünü Global Ölçekte 08/11 Ekim 2025 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezinde buluşturuyor. Evcil hayvan ürünleri ve aksesuarlarının en büyük buluşma noktalarından biri olan PETZOO Eurasia 2025, İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açıyor. Fuar, 64 yabancı katılımcı ile sektörün önde gelen firmalarını bir araya getiriyor.



Rusya, Mısır, Singapur, Yunanistan, Almanya, Japonya, İran, Çin, Polonya, BAE, İtalya, Suudi Arabistan, Belarus, Ukrayna, Vietnam, Romanya, Hollanda, Avustralya, İngiltere, Tayland, Sırbistan ve Belçika gibi 20’den fazla ülkeden gelen katılımcılar, ziyaretçilere global bir bakış açısı sunacak.



Fuar süresince 15.000’in üzerinde sektör profesyoneli ve 20.000’in üzerinde son tüketici, yeni ürünleri keşfetme, iş birliği fırsatları yaşatma ve evcil hayvan dünyasındaki en son yenilikleri deneyimleme imkânı bulacak. Katılımcılar, interaktif B2B görüşmelerle ürünlerini tanıtacak; ziyaretçiler ise evcil dostlarına dair en güncel ürün ve hizmetleri yakından inceleyebilecek.

Petzoo Fuarları Organizatörü Selçuk Çetin; “PETZOO Eurasia 2025, evcil hayvan sektöründe, global iş birliklerinin kurulduğu, inovasyonun ve trendlerin sergilendiği eşsiz bir deneyim alanı. Katılımcılar ürünlerini doğrudan profesyoneller ve son kullanıcılarla buluştururken, ziyaretçiler de evcil dostları için en yeni ürün ve hizmetleri keşfetme fırsatı buluyor. Bu yıl İstanbul, evcil hayvan dünyasının merkezi olacak ve biz, sektörün geleceğini şekillendiren bu büyük buluşmayı gururla ağırlıyoruz.”



PETZOO Eurasia 2025, global iş birlikleri, yeni marka keşifleri ve interaktif deneyimlerle evcil hayvan sektöründe 08/11 Ekim 2025’te İstanbul Fuar Merkezinde fark oluşturmayı hedefliyor. Petzoo Eurasia, sektörün tüm aktörlerini İstanbul’da buluşturarak, yenilik ve trendlerin öncüsü olmaya devam ediyor.

Yenilikler, Trendler ve İlham Veren Sunumlar

Petzoo Eurasia sadece bir ticaret platformu değil; aynı zamanda evcil hayvan dostlarımızın daha sağlıklı, mutlu ve renkli bir yaşam sürmesi için en yeni trendlerin sergilendiği bir vitrin.

•Sağlık ve Bakım Çözümleri: Deri ve tüy sağlığından yeni tedavi yöntemlerine kadar en güncel veterinerlik ve bakım ürünleri.

•Stil ve Aksesuarlar: Evcil hayvan modasının en oluşturucu tasarımları, süsleme ve boyama teknikleri.

•Teknoloji: Akıllı mama kapları, GPS takip sistemleri ve dijital bakım çözümleri.

•Doğallık ve Sürdürülebilirlik: Organik yemler, çevre dostu oyuncaklar ve geri dönüştürülebilir malzemelerle üretilmiş aksesuarlar.

Ziyaretçiler, dört gün boyunca hem yeni ürünleri keşfedecek hem de uzman sunumlarıyla bilgi birikimlerini artıracak.

PETZOO Eurasia 2025 Evcil Dostlarımızın Sağlığı, Bakımı ve Oluşturuculuğu Bir Arada

İstanbul, 8-11 Ekim 2025 – Evcil hayvan ürünleri ve aksesuarları sektörünün en büyük buluşması PETZOO Eurasia, bu yıl da ziyaretçilerini özel etkinlik ve seminerle karşılıyor. Fuarda, evcil dostlarımızın sağlığından günlük bakımına, beslenmesinden eğitimine, kürk sağlığından oluşturmak kadar tüm önemli konular özenle ele alınıyor.

Ziyaretçiler, fuar kapsamında düzenlenecek uzman seminerleri ve uygulamalı workshoplarla bir araya gelecek.

•Evcil Hayvanlarda Günlük Rutin Bakımlar: Tüy ve cilt sağlığı, diş bakımı, tırnak, kulak ve göz bakımı, egzersiz ve oyun rutinleri.

•Evcil Hayvanlarda Beslenme ve Diyet: Yaşa, ırka ve sağlık durumuna göre doğru mama seçimi, obeziteye karşı bilinçli yaklaşım, vitamin ve mineral dengesi.

•Hayvanlarda İlk Yardım: Solunum, kanama, zehirlenme ve acil durumlarda uygulanabilecek temel ilk yardım teknikleri.

•Köpek Eğitimi: Temel itaat, sosyalleşme, davranış sorunlarının önlenmesi ve pozitif eğitim yöntemleri.

•Handstripping Tekniği ve Kürk Bakımı: Profesyonel tüy bakımı, Alopecia X ve Black Skin Disease gibi sorunların yönetimi.

•Pet Kuaförler ve Evcil Sahipleri İçin Kozmetik Ürün Kullanımı: Şampuan, sprey ve bakım ürünlerinin doğru ve güvenli kullanımı.

•Opawz Boyama Teknikleri ve Geçici Hızlı Süsleme: Evcil dostları sağlıklı ve geçici yöntemlerle renklendirme ve süsleme teknikleri.

•International Happy Catz Show: Kedilerin güzelliği ve zarafetinin uluslararası jüriler tarafından değerlendirildiği özel bir etkinlik.

“Evcil hayvanlarımızın sağlığı ve mutluluğu, doğru bakım, eğitim ve beslenme ile başlar. PETZOO Eurasia 2025’te, hayvan sahipleri ve sektör profesyonelleri, uzmanlardan uygulamalı ve bilgilendirici eğitimler alarak, dostlarıyla daha sağlıklı, uyumlu ve mutlu bir yaşam sürdürebilecekler.” Petzoo Eurasia Evcil Hayvan Ürün, Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri Fuarı 08/11 Ekim 2025 Tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezinde ziyaretçilerine kapılarını açıyor.

Petzoo Eurasia organizatörleri olarak bizler, bu buluşmayı sadece bir fuar değil, evcil hayvan dostlarımız için daha güzel bir dünyanın kurulmasına katkı sağlayan uluslararası bir köprü olarak görüyoruz.

Evcil hayvan sektöründe faaliyet gösteren, üretim yapan, tedarik sağlayan ya da bu dünyaya ilgi duyan herkesi 8–11 Ekim’de İstanbul’a davet ediyoruz. Burada sergilenecek her ürün, her yenilik, her iş birliği fırsatı aslında onların daha sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmesi için atılmış bir adımdır.

Kaçırılmaması Gereken Bir Buluşma

Evcil hayvan sektöründe küresel gelişmeleri yakından görmek, yeni iş birlikleri kurmak, geleceğin trendlerini keşfetmek ve dünyanın dört bir yanından sektör profesyonelleriyle bir araya gelmek için Petzoo Eurasia, yılın en önemli buluşması.

8–11 Ekim 2025’te, İstanbul Fuar Merkezi’nde sizleri de bu heyecana ortak olmaya bekliyoruz.