17°
Ekonomi
 | Bengü Sarıkuş

Bengü Sarıkuş

Faiz indirimleri ertelenebilir! Piyasalarda gergin bekleyiş

Piyasalar güne ABD'de federal hükümetin yeni mali yıl başlamadan önce Kongre'nin geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle kapanması haberiyle başlamıştı. İş Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Şant Manukyan, ABD'de federal hükümetin kapanmasının belirsizlikleri artırabileceğini belirterek, "Ana kurumların ve devlet kurumlarının verileri açıklamaması ABD Merkez Bankasının (Fed) bundan sonra bir faiz indirimi kararı varsa bile bu faiz indirimi kararını ötelemesiyle sonuçlanabilir." dedi.

'de federal hükümet, yeni mali yıl başlamadan önce 'nin geçici tasarısını onaylayamaması nedeniyle kapandı. Ülkede 2025 mali yılı sona ererken, federal hükümete finansman sağlayacak bütçe üzerinde anlaşmaya varılamadı. Federal kamu kuruluşlarının faaliyetlerini sürdürmesini sağlayacak geçici bir bütçe tasarısının Kongre'den geçememesi, 2019'dan bu yana ilk kez hükümetin kapanmasına yol açtı. Geçici bir bütçenin de kabul edilemediği dönemlerde federal hükümet, harcama yetkisini kaybederek temel hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerine ara veriyor.

Bu süreçte, "temel" olmayan hizmetlerde görevli kamu çalışanları ücretsiz izne çıkarılırken, ABD ordusu, istihbarat kurumları, kamu hastaneleri, havaalanları ve hapishanelerde görevli personel çalışmaya devam ediyor. "Temel personel" kategorisinde yer alan bu çalışanlar, kapanma dönemlerindeki maaşlarını genellikle Kongre yeni bir bütçe geçirene kadar alamıyor.

Öte yandan federal hükümetin kapanmasının ardından kamu kurumlarının açıkladığı bazı kritik ekonomik verilerin açıklanamayacak olmasının, 'in politika adımlarına ilişkin belirsizlikleri artırabileceği öngörülüyor.

700 MİLYAR DOLARLIK ÖNLEM

İş Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Şant Manukyan, yaptığı değerlendirmede, ABD Hazinesinin önlem alınması açısından hesabında 700 milyar dolar bulundurması gerektiğini ve şu anda da hazinenin hesabında zaten 700 milyar dolar, hatta daha da üzerinde bir miktar bulunduğunu belirtti.

Dolayısıyla ABD'de federal hükümetin kapanmasının fazla sorun yaratmayabileceğini dile getiren Manukyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk döneminde de benzer bir şekilde kapanmaya gidildiğini anımsattı. Manukyan, bu durumun fazla uzamayacağı öngörüsünde de bulundu.

"Hazine ödeme yapabilir mi" gibi kriz senaryolarının çıkabileceğini söyleyen Manukyan ancak asıl sorunun çok büyük bir ihtimalle verilerin açıklanamamasından kaynaklı olacağını vurguladı. Manukyan, "ABD'de federal hükümetin kapanmasıyla ana kurumların ve devlet kurumlarının verileri açıklamaması Fed'in bundan sonra bir faiz indirimi kararı varsa bile bu faiz indirimi kararını ötelemesiyle sonuçlanabilir." dedi. Piyasa açısından bu verileri telafi edecek bazı veriler olduğunu belirten Manukyan, ADP ve ISM gibi özel sektörün açıkladığı verilerin ön plana çıkabileceğini kaydetti.

