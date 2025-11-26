FIBERR, Kompozitte Türkiye ve Dünyada Zirveye Koşuyor

Dünyada tek çatı altında pultruzyon, SMC-BMC, ızgara, levha, pulwinding ve RTM gibi çok sayıda üretim prosesini bulunduran FIBERR, bu özelliğiyle global çapta dikkat çekiyor. Ayrıca şirket, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı ilk ve tek Ar-Ge Merkezi ile yenilikçi çözümler geliştirme kapasitesini de tescillemiş durumda.



FIBERR’in ileri teknoloji ürünleri, özellikle savunma sanayi, inşaat, otomotiv, havacılık ve denizcilik alanlarında alüminyum ve paslanmaz çelik profillerin yerini alacak alternatifler sunuyor. Şirketin yüksek teknoloji odaklı üretim kabiliyeti, kritik sektörlerdeki talepleri karşılamasına olanak sağlıyor.

Her yıl Türkiye’nin kompozit sektöründe en hızlı büyüyen firmaları arasında yer alan FIBERR, sürdürülebilir büyüme ve güçlü gelecek projeksiyonu ile dikkat çekiyor. Şirket, hâlihazırda 31 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor ve ABD’de kurduğu FIBERR USA ile bu pazarda da önemli müşterilere hizmet vermeye başladı.

FIBERR REİNFORCED RESİNS KOMPOZİT TEKNOLOJİLERİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI CİHANGİR CEBECİ

FIBERR Kompozit, Atık Kül Problemi için Geliştirdiği Yenilikçi Çözümle Ar-Ge ve İnovasyon Ödülleri’nde Birinciliğe Layık Görüldü



FIBERR Reinforced Resins Kompozit Teknolojileri A.Ş., çevresel sürdürülebilirliğe katkı sunma hedefi doğrultusunda geliştirdiği yenilikçi kompozit ürünü ile önemli bir başarıya imza attı. Çöp yakma tesisleri ve çimento fabrikalarında ortaya çıkan atık kül problemine yönelik geliştirilen çözüm, endüstriyel proseslerde verimliliği artırırken çevresel etkilerin azaltılmasına da önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. Bu başarı, FIBERR’in Ar-Ge alanındaki liderliğini ve sürdürülebilir teknoloji geliştirme vizyonunu bir kez daha ortaya koydu.

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG’DEN STRATEJİK YATIRIM



FIBERR’in büyüme yolculuğu, Yeşil Yatırım Holding’in stratejik yatırım planlamasıyla yeni bir ivme kazanıyor. Holdingin kompozit teknolojilerine yönelik uzun vadeli büyüme vizyonu kapsamında FIBERR için önemli bir yatırım hazırlığı başlatıldı. Bu planlama, şirketin üretim kapasitesinin artırılması, ileri teknoloji yatırımlarının hızlandırılması ve global pazarlardaki konumunun güçlendirilmesi hedeflerini destekler nitelikte değerlendiriliyor.

FIBERR’in başarı hikayesi, Türk kompozit endüstrisinin dünya çapında rekabet edebileceğini bir kez daha kanıtlıyor.