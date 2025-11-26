Menü Kapat
17°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Safa Keser

FIBERR, Kompozitte Türkiye ve Dünyada Zirveye Koşuyor

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde 2017 yılında kurulan FIBERR Reinforced Resins Kompozit Teknolojileri, kısa sürede Türkiye’nin en büyük kompozit üreticisi olmayı başardı. Avrupa’da ise ilk üç üretici arasında yer alan FIBERR, sektördeki benzersiz konumunu tesis ediyor.

FIBERR, Kompozitte Türkiye ve Dünyada Zirveye Koşuyor
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
26.11.2025
saat ikonu 16:32
|
GÜNCELLEME:
26.11.2025
saat ikonu 18:15

Dünyada tek çatı altında pultruzyon, SMC-BMC, ızgara, levha, pulwinding ve RTM gibi çok sayıda prosesini bulunduran FIBERR, bu özelliğiyle global çapta dikkat çekiyor. Ayrıca şirket, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı ilk ve tek Merkezi ile yenilikçi çözümler geliştirme kapasitesini de tescillemiş durumda.

FIBERR’in ileri teknoloji ürünleri, özellikle , inşaat, , havacılık ve denizcilik alanlarında alüminyum ve paslanmaz çelik profillerin yerini alacak alternatifler sunuyor. Şirketin yüksek teknoloji odaklı üretim kabiliyeti, kritik sektörlerdeki talepleri karşılamasına olanak sağlıyor.

Her yıl Türkiye’nin kompozit sektöründe en hızlı büyüyen firmaları arasında yer alan FIBERR, sürdürülebilir büyüme ve güçlü gelecek projeksiyonu ile dikkat çekiyor. Şirket, hâlihazırda 31 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor ve ABD’de kurduğu FIBERR USA ile bu pazarda da önemli müşterilere hizmet vermeye başladı.

FIBERR, Kompozitte Türkiye ve Dünyada Zirveye Koşuyor

FIBERR REİNFORCED RESİNS KOMPOZİT TEKNOLOJİLERİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI CİHANGİR CEBECİ

FIBERR Kompozit, Atık Kül Problemi için Geliştirdiği Yenilikçi Çözümle Ar-Ge ve Ödülleri’nde Birinciliğe Layık Görüldü

FIBERR Reinforced Resins Kompozit Teknolojileri A.Ş., çevresel sürdürülebilirliğe katkı sunma hedefi doğrultusunda geliştirdiği yenilikçi kompozit ürünü ile önemli bir başarıya imza attı. Çöp yakma tesisleri ve çimento fabrikalarında ortaya çıkan atık kül problemine yönelik geliştirilen çözüm, endüstriyel proseslerde verimliliği artırırken çevresel etkilerin azaltılmasına da önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. Bu başarı, FIBERR’in Ar-Ge alanındaki liderliğini ve sürdürülebilir teknoloji geliştirme vizyonunu bir kez daha ortaya koydu.

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG’DEN STRATEJİK YATIRIM


FIBERR’in büyüme yolculuğu, Yeşil Yatırım Holding’in stratejik yatırım planlamasıyla yeni bir ivme kazanıyor. Holdingin kompozit teknolojilerine yönelik uzun vadeli büyüme vizyonu kapsamında FIBERR için önemli bir yatırım hazırlığı başlatıldı. Bu planlama, şirketin üretim kapasitesinin artırılması, ileri teknoloji yatırımlarının hızlandırılması ve global pazarlardaki konumunun güçlendirilmesi hedeflerini destekler nitelikte değerlendiriliyor.
FIBERR’in başarı hikayesi, Türk kompozit endüstrisinin dünya çapında rekabet edebileceğini bir kez daha kanıtlıyor.

