TGRT Haber
27°
Editor
Editor
 | İrem Çınar

Finansal faaliyet harçlarına yüzde 50 zam geldi!

Cumhurbaşkanı Kararı ile bankalar, aracı kurumlar ve finansal kiralama şirketlerinin izin belgeleri için ödenen maktu harçlar yüzde 50 artırıldı. Buna göre, banka kuruluş izin harcı 10,9 milyon TL’ye yükselirken, şube açılış harçları belediye nüfusuna bağlı olarak 655 bin TL ile 2,6 milyon TL arasında değişecek şekilde belirlendi.

KAYNAK: AA
AA
|
GİRİŞ:
09.09.2025
saat ikonu 11:20
|
GÜNCELLEME:
09.09.2025
saat ikonu 11:20

Cumhurbaşkanı Kararı, finansal işlemlere ilişkin maktu harç tutarlarını yeniden belirledi. Resmi Gazete’de yayımlanan karar, yürürlüğe girdi ve Harçlar Kanunu’na bağlı tarifelerdeki tutarlarda güncellemeye gidildi.

BANKA İZİN BELGELERİ İÇİN HARÇLAR

Türkiye’de faaliyet gösteren bankalar ile yabancı bankaların Türkiye’de açtığı merkez şubeler ve serbest bölgelerde faaliyet göstermek üzere kurulan bankalar ile açılan şubelere ilişkin izin belgeleri için yıllık harç tutarı 10 milyon 920 bin 660 lira olarak belirlendi.

Finansal faaliyet harçlarına yüzde 50 zam geldi!

ŞUBE AÇILIŞ HARÇLARI

Bütün bankaların, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açılan şubeleri için düzenlenen belgelerde nüfusa göre harçlar şöyle belirlendi:

  • 5 bine kadar nüfuslu belediyeler: 655 bin 230 lira
  • 5 bin-25 bin nüfuslu belediyeler: 1 milyon 965 bin 710 lira
  • 25 binden fazla nüfuslu belediyeler ve serbest bölgeler: 2 milyon 620 bin 955 lira

Sermaye piyasasında aracılık yapan kurumlar, yatırım ortaklığı kurma ve faaliyet izin belgeleri ile finansal kiralama şirketlerinin kuruluş izin belgeleri için harç tutarı 1 milyon 618 bin 205 lira olarak belirlendi.

Bu karar ile bankalar ve finansal kurumlar için harç tarifelerinde netlik sağlanmış oldu.

TGRT Haber
