Fransa’ya not darbesi: Fitch kredi notunu düşürdü, Portekiz ve İspanya yükseldi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Fransa’nın kredi notunu “AA-”den “A+”ya çekti ve görünümü “durağan” olarak belirledi.



Açıklamada, Fransa’nın kamu borcunun GSYH’ye oranının 2024’te yüzde 113,2’den 2027’de yüzde 121’e çıkmasının beklendiği vurgulandı. Bu artışın, ülkenin yeni ekonomik şoklara karşı kırılganlığını artıracağına dikkat çekildi.

Siyasi tabloya da işaret eden Fitch, hükümetin güven oylamasında aldığı yenilgi, artan kutuplaşma ve kısa sürede üç farklı hükümetin görev yapmasının mali istikrarı olumsuz etkilediğini belirtti. Fransa’nın bütçe açığını 2029’a kadar GSYH’nin yüzde 3 seviyesine indirmekte zorlanacağı öngörüldü.

PORTEKİZ BORCUNU AZALTTI, NOTU YÜKSELDİ

Fitch, Portekiz’in kredi notunu ise “A-”den “A”ya çıkardı.

Ülkenin kamu borcunun 2020’de GSYH’nin yüzde 134,1’i ile zirve yaptıktan sonra 2025’in ilk çeyreğinde yüzde 96,4’e kadar gerilediği açıklandı. Bu gelişmenin, Portekiz’in güçlü büyüme performansı ve mali disiplinle bağlantılı olduğu ifade edildi.

İSPANYA’YA DA OLUMLU İŞARET

Öte yandan S&P, İspanya’nın kredi notunu “A”dan “A+”ya yükseltti.

Kuruluşa göre özel sektörün son 10 yılda sürdürdüğü borç azaltma adımları, ülkenin dış bilançosunu güçlendirerek ekonomik şoklara karşı daha dayanıklı hale getirdi.