Gıda fiyatları artıyor! Tereyağ rekor kırdı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, Nisan ayında küresel gıda fiyatlarının arttığını duyurdu. FAO Gıda Fiyat Endeksi, aylık yüzde 1, yıllık ise yüzde 7,6 oranında yükseldi. Bu artış, tahıl, süt ürünleri ve et fiyatlarındaki yükselişle ilişkili oldu.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Nisan ayında küresel gıda fiyatlarının arttığını duyurdu. FAO Gıda Fiyat Endeksi, aylık bazda yüzde 1 yükselirken, yıllık bazda ise yüzde 7,6 oranında artış kaydetti. Bu artışta, tahıl, süt ürünleri ve et fiyatlarındaki yükselişler etkili oldu. Ancak, şeker ve bitkisel yağlardaki fiyat düşüşleri, genel artışı sınırladı.

FAO Tahıl Fiyat Endeksi Nisan ayında aylık bazda yüzde 1,2 artarken, yıllık bazda ise yüzde 0,5 geriledi. Küresel buğday fiyatları, Rusya’daki ihraç edilebilir arzın daralması ve döviz hareketlerinin etkisiyle hafif bir artış gösterdi. Ayrıca, ABD’deki sıkı mısır stokları ve ithalat tarifesi politikalarındaki değişiklikler, uluslararası mısır fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

YAĞ FİYATLARI YÜKSEK SEYRETTİ

Nisan ayında, FAO Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi yüzde 2,3 düşerken, yıllık bazda yüzde 20,7 artış yaşandı. Palm yağı fiyatlarındaki düşüş, bölgedeki üretim artışıyla desteklendi. Diğer yandan, soya ve kolza yağı fiyatlarındaki yükseliş devam etti.

FAO Et Fiyat Endeksi de Nisan ayında yüzde 3,2 artarak, domuz eti fiyatlarındaki yükselişle dikkat çekti. Avrupa Birliği’nde artan küresel ithalat talebi ve Paskalya tatili dönemi, et fiyatlarını yükselten başlıca faktörler arasında yer aldı.

TEREYAĞ REKORA KOŞTU

Süt ürünlerinde ise, FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi Nisan’da yüzde 2,4 artarken, yıllık bazda yüzde 22,9 oranında bir yükseliş görüldü. Uluslararası tereyağı fiyatları, mevsimsel süt üretimine rağmen azalan stoklar nedeniyle rekor seviyelere ulaştı.

Öte yandan, FAO Şeker Fiyat Endeksi Nisan’da yüzde 3,5 düşüş gösterdi. Küresel ekonomik belirsizlikler ve Brezilya’daki yüksek şeker üretimi, fiyatları aşağı yönlü etkiledi. Gıda fiyatlarındaki bu dalgalanma, dünya genelinde tüketiciler ve üreticiler için önemli ekonomik etkiler yaratmaya devam ediyor.

Türkiye, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) üyesidir. 6 Nisan 1948 tarihinde üye olmuş ve bu tarihten itibaren örgütle güçlü bir işbirliği yürütmektedir. Sonuç olarak, Türkiye, FAO'nun aktif ve katkı sağlayan üyelerinden biri olup, gıda ve tarım alanlarında uluslararası işbirliğini güçlendirmeye yönelik önemli adımlar atmaktadır.