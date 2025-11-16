Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
16°
Kültür - Sanat
 Baran Aksoy

Türk sanat müziğinin efsanesi Muazzez Abacı’ya veda! Bakan Ersoy: Gönüllerimizde taht kurmuş büyük bir sanatçı

Türk sanat müziğinin efsane isimlerinden Muazzez Abacı’ya Atatürk Kültür Merkezi’nde dözenlenen törenle veda edildi. Herkesin duygusal anlar yaşadığı törende Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da bir konuşma yaptı. Bakan Ersoy, Muazzez Abacı'nın Türk müziğinin en parlak yıldızlarından biri olduğunu söyledi.

Türk sanat müziğinin efsanesi Muazzez Abacı’ya veda! Bakan Ersoy: Gönüllerimizde taht kurmuş büyük bir sanatçı
Türk sanat müziğinin unutulmaz ismi Muazzez Abacı, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle ebediyete uğurlandı. ’un katılımıyla düzenlenen sanat dünyasını bir araya getirdi. Türk müziğinin efsane sesine veda eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, törende yaptığı konuşmada sanatçının Türk müziğinin en parlak yıldızlarından biri olduğunu söyledi.

Türk sanat müziğinin efsanesi Muazzez Abacı’ya veda! Bakan Ersoy: Gönüllerimizde taht kurmuş büyük bir sanatçı

“GÖNÜLLERİMİZDE TAHT KURMUŞ BÜYÜK BİR SANATÇI"

“Bugün burada, Türk sanat müziğinin efsanevi sesi, gönüllerimizde taht kurmuş büyük bir sanatçıyı Muazzez Abacı’yı sonsuzluğa uğurlamak için bir aradayız” diyen Ersoy, güçlü sesi ve kendine özgü yorumuyla Muazzez Abacı’nın her şarkıyı bir duygu seline dönüştürdüğünü vurgulayarak sanatçının sanat anlayışı ve sahneye taşıdığı zarafetiyle adını müziğimizin altın sayfalarına yazdırdığını kaydetti.

Türk sanat müziğinin efsanesi Muazzez Abacı’ya veda! Bakan Ersoy: Gönüllerimizde taht kurmuş büyük bir sanatçı

“HALKIN SANATÇISI OLARAK GÖNÜLLERDE YER EDİNDİ”

Abacı’nın, Tük sanat müziğinin en özel eserlerini yorumlarken her notada, her kelimede kalplerimize dokunduğunu belirten Ersoy şunları söyledi:

“Sayın Abacı 1998 yılında Devlet Sanatçısı unvanını da kazanmıştı. Ancak şarkılarıyla her kuşaktan insanın gönlünde taht kurarak en kıymetli unvanı aldı ve Halkın Sanatçısı gönüllerde yer edindi. O’nun şarkılarında kendi hikâyesini buldu. Bu yüzden Muazzez Abacı, sadece bir sanatçı değil; bir kültürel miras, bir duygu köprüsü, bir müzik abidesi olarak kalacaktır.”

“HÜZÜN, ADININ ANLAMIYLA BİRLEŞEN BİR VEDAYA DÖNÜŞTÜ”

Hayata gözlerini yumduğu gün aynı zamanda Muazzez Abacı’nın doğum günü olduğunu hatırlatan Bakan Ersoy, Abacı’nın ilk adının da Hicran olduğunu sözlerine ekledi ve “Bugün kıymetli sanatçımızın geride bıraktığı derin hüzün, onun adıyla özdeşleşen bir vedaya dönüştü.” dedi.

Türk sanat müziğinin efsanesi Muazzez Abacı’ya veda! Bakan Ersoy: Gönüllerimizde taht kurmuş büyük bir sanatçı

“GERÇEK SANATÇILAR GÖNÜLLERDE YAŞAMAYA DEVAM EDER”

Muazzez Abacı’nın sesinin, sahneye adım attığı ilk andan bu yana olduğu gibi, Türkiye’nin dört bir yanında yankılanmaya devam edeceğini ifade eden Ersoy, gerçek sanatçıların sevenlerinin gönüllerinde ilelebet yaşadıklarını söyledi.

Kültür ve sanat dünyamızın O’nun ardından büyük bir boşluk hissedeceğini belirten Ersoy, Muazzez Abacı’nın eserlerinin, genç sanatçılara ilham veren bir meşale olmaya devam edeceğini vurguladı.

Türk sanat müziğinin efsanesi Muazzez Abacı’ya veda! Bakan Ersoy: Gönüllerimizde taht kurmuş büyük bir sanatçı

ANKARA RADYOSU'NDA TÖREN DÜZENLENECEK

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu vesileyle, Türk müziğine ömrünü adamış büyük sanatçımız Muazzez Abacı’ya Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza sabır diliyorum. Ruhu şad, mekânı cennet olsun…”

Usta sanatçı için 17 Kasım Pazartesi günü Ankara Radyosu'nda da tören düzenlenecek.
Abacı, Ankara’da Kocatepe Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

