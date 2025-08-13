Menü Kapat
Editor
Editor
 İrem Çınar

Gizemli yatırımcı ortaya çıktı: 14 yıl sonra 2,5 milyar dolar gönderdi

2011’de yalnızca 18 bin dolar değerindeki Bitcoin’i elinde tutan gizemli yatırımcı, 14 yıl aradan sonra sessizliğini bozdu. Dev transferin perde arkasında satış değil, adres güncellemesi olduğu belirtildi.

Irem Çınar
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
13.08.2025
saat ikonu 11:40
|
13.08.2025
13.08.2025
saat ikonu 11:40

rekor seviyelere yaklaşırken kripto para dünyası nadir görülen bir hareketliliğe sahne oldu. 2011’den bu yana tek bir işlem yapmayan, kimliği bilinmeyen bir yatırımcıya ait cüzdanlar 14 yıl sonra ilk kez aktif hale geldi. Blok zinciri verilerine göre, aynı kişiye ait olduğu düşünülen üç farklı adresten toplam 23.377 BTC geçen perşembe ve cuma günü yeni cüzdanlara taşındı.

Bu varlıklar, Bitcoin’in yalnızca 0,78 dolar seviyesinden işlem gördüğü dönemde oluşturulan cüzdanlarda bulunuyordu. O günlerde yaklaşık 18 bin dolar eden BTC’ler, bugün 2,5 milyar dolar değerinde.

Gizemli yatırımcı ortaya çıktı: 14 yıl sonra 2,5 milyar dolar gönderdi

SATIŞ YOK, ADRES GÜNCELLEMESİ

Transferin arkasındaki kişi veya kurum bilinmezliğini koruyor. analiz şirketi Arkham, hareketliliğin “adres yükseltmesi” amacıyla yapıldığını ve satışa dair bir işaret olmadığını açıkladı.

Uzmanlar, uzun süredir hareketsiz kalan bu tür büyük hesapların yeniden aktif olmasını “Bitcoin’de güç el değiştiriyor” şeklinde yorumluyor. Bu da özellikle kurumsal yatırımcıların kripto paralara ilgisinin arttığı bir döneme denk geliyor.

Gizemli yatırımcı ortaya çıktı: 14 yıl sonra 2,5 milyar dolar gönderdi

ETF ETKİSİ VE KURUMSAL İLGİ

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) 2024’te spot Bitcoin ’lerine onay vermesi, bu dönüşümde kritik rol oynadı. İlk onayın ardından geçen 18 ayda Bitcoin fiyatı üç katına çıktı.

Merkeziyetsiz finans şirketi BOB’un kurucu ortağı Dom Harz’a göre, Bitcoin artık küresel finans sisteminin temel taşlarından biri. Harz, jeopolitik belirsizlik ortamında Bitcoin’in gösterdiği direnç sayesinde yatırımcı güveninin güçlendiğini belirtiyor. Ayrıca, halka açık bazı şirketlerin Bitcoin’i doğrudan hazine varlığına eklemesinin, kurumsal ilginin kalıcı olduğunun altını çiziyor.

ETİKETLER
#bitcoin
#blockchain
#etf
#Kriptopara
#Kurumsal Yatırım
#Ekonomi
